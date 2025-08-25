½÷»Ò¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÈô¤Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºî¤êÊý¡É¡ª¡Ö¹½¤¨¤ÇÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¡×
Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Üー¥ë½éÂ®¤ò¾å¤²¤ë¡¢µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤½¤Î〝Èô¤Ö¹½¤¨Êý〞¤ò¶á¤´¤íÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿3¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡£
¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤ë
Èô¤Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤ò¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬¤Û¤ÜÃÏÌÌ¤È¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤Æ¤«¤é¾åÈ¾¿È¤òÁ°·¹¤µ¤»¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ª¤ä¹ø¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥§ー¥¹¤äÂÎ¤Î¸þ¤¤¬ºÇ½é¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢Èô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÄá²¬¡Ë
Èô¤Ð¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¸¶°ø
½é¡¦Ãæµé¼Ô¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¹½¤¨¤¬¤Á¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤Ä¤È°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤«¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥Üー¥ë¤¬±¦¤ËÈô¤Ö¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ
¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¼´¤ò¥ー¥×¤·¤ÆÂÇ¤Ä
ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼´¤¬¤Û¤Ü¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¼´¤ò¥ー¥×¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤Ð¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤»¤ë
Äá²¬²ÌÎø
¡ü¤Ä¤ë¤ª¤«¡¦¤«¤ì¤ó¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£166㎝¡£18Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹2°Ì¤Ê¤É6ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¡£¥Èー¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¾å°Ì¤Ç¡¢Èô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Éð´ï¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄ½êÂ°¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë
°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤òÄã¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê¡É¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¤¬Êø¤ì¤º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÈ¾¿È¤òÁ°·¹¤µ¤»¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤¬»È¤¨¤ëÂÎÀª¤òºî¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÂÎ¤ò²ó¤·¡¢º¸±¦¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Èôµ÷Î¥¤¬15¥äー¥É¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
°ÊÁ°¤Î¥Ò¥¶¤ò¤¢¤Þ¤ê¶Ê¤²¤Ê¤¤ËÀÎ©¤Áµ¤Ì£¤Î¹½¤¨¤Ï¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤¬¹â¤¯¡¢¶¯¤¯¿¶¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¡¢º¸±¦¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¨¤Ð¥Üー¥ë¤ò¶¯¤¯Àµ³Î¤ËÃ¡¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÈÅÄ¡Ë
¥Üー¥ë¤Ë¥Ñ¥ïー¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥ê¥Ðー¥¹¡ÊµÕ¤ÎÆ°¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Üー¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø
ÅÚÂæ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ì¤Ð¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê¡É¤·¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë
ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ
¡ü¤Ò¤ë¤¿¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£164㎝¡£16Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹4°Ì¡£¥æ¥¢¥µ¾¦»ö½êÂ°¡£
±¦¥ï¥Ê¢¤Ë¤Ä¤±¤ë´¶¤¸¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä
µå¤òÀµ³Î¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ç¤Ïµå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¹½¤¨¤ë¤È¤¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Ë¡È¤æ¤È¤ê¡É¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤¹¡£±¦¥ï¥Ê¢¤Ë¤Ä¤±¤ë´¶¤¸¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤ë¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¤«¤éÀµ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¿¿¤¦¤·¤í¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢º¸¤Î¥Ò¥¸¤ä¾åÏÓ¤¬±¦¥Ò¥¸¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£Èô¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤ÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢±¦ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹½¤¨¤ë
¡ÖÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹½¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¶ËÜ¡Ë
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤éÀµ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç±¦¥Ò¥¸¤Ë¡È¤æ¤È¤ê¡É¤ò¤â¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¡¢µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¡£Á°·¹»ÑÀª¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö
¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á
±¦¥Ò¥¸¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢±¦¸ª¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¥¯¥é¥Ö¤¬³°Â¦¤«¤é²¼¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¶ËÜÈþÇÈ
¡ü¤¤è¤â¤È¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£153㎝¡£23Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¡££Ñ£Ô¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢25Ç¯¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ーÁ°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¡£¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È½êÂ°¡£
