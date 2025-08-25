アスパラガスの好きな食べ方は？＜回答数 36,418票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第266回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アスパラガスの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:アスパラガスの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ご飯がすすむ！豚肉とアスパラの炒め物
【材料】（2人分）
豚肉(細切れ) 150g
<調味料>
ニンニク(すりおろし) 少々
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 1
グリーンアスパラガス 5~6本
塩 適量
サラダ油 大さじ 1.5
【作り方】
1、豚肉に＜調味料＞の材料をもみ込む。
2、グリーンアスパラは根元のかたい部分とハカマを切り落とし、長さ4等分に切る。サラダ油大さじ1/2を熱したフライパンで炒め、塩で味を調えていったん取り出す。
3、フライパンの汚れを拭き取り、残りのサラダ油を熱し、(1)の豚肉を炒める。豚肉の色が変わったらグリーンアスパラを戻し入れて炒め合わせ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
