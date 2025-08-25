¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÆüÅÄ»Ô¡¦ÂçÄá¸øÌ±´Û¤ÇÀï¸å80Ç¯Å¸¡¡ÃÏ¸µÀïÁè´ØÏ¢»ñÎÁ30ÅÀ¡¡Ëþ½£³«ÂóÃÄ¤ÎÎò»Ë¾Ò²ð¤â
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂçÄáËÜÄ®¤ÎÂçÄá¸øÌ±´Û¡Ê¹âÌî¿·°ì´ÛÄ¹¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂçÄáÃÏ¶è¤äÆüÅÄ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÀïÁè´ØÏ¢¤Î»ñÎÁÌó30ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡ÖÀï¸å80Ç¯Å¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁ°¤äÀïÃæ¤ËÆ±ÃÏ¶è¤«¤é°ÜÌ±¤È¤·¤ÆËþ½£¤ËÅÏ¤Ã¤¿À¤ÂÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£29Æü¤Þ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ä½ñÀÒ¤Ê¤É¡£½ñÀÒ¤Ç¤ÏÀïÁ°¤«¤éËþ½£¤Ë°Ü¤ê¡¢Çþ¤äÊÆ¡¢¥³¡¼¥ê¥ã¥ó¤òºÏÇÝ¤·¤¿58À¤ÂÓ¤«¤é¤Ê¤ëÃÏ¸µ¤Î³«ÂóÃÄ¤ò¾Ò²ð¡£ÇÔÀï¤Îº®Íð¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ»à¼Ô¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ176¿ÍÁ´°÷¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤ËÀ®¸ù¤·¡Ö´ñÀ×¤Î³«ÂóÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¸¶È¬È¨µÜ¡ÊÆ±»ÔÅÄÅç¡Ë¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë»°·¨Àî¤ËÌ¾Á°¤¬Í³Íè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë·³´Ï¡Ö»°·¨¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ìý³¨¤äÌÏ·¿¤Ê¤É¤âÊÂ¤Ö¡£¹âÌî´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ¶è¤ÎÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢ÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë