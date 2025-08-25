やり返された。前回、本拠地3連戦で2位日本ハムをスイープし、2連覇への機運をグッと高めたチームが、今度は敵地で3タテを食らった。1勝でもすれば優勝マジックを点灯させられたが、それもかなわなかった。

それでもチームは首位にいる。2位日本ハムに0・5ゲーム差に再接近されたとはいえ、引き分けの数が二つも多い現状を考えるとその差は0・5ゲーム以上だ。ここはプラスに捉えてもいい。

ただ、プレーする選手は当然、前向きに捉えることはない。試合後、チームのリーダー的存在でもある中村と今宮にこの3連敗の要因を問うと、同じ内容の返答だった。

中村「やっぱり初戦が全てですね。決して抜いたプレーじゃないけど、やれることをやらないとこうなるということ」

今宮「取れるアウトを取る。これが基本。もう一度、チーム全体で徹底しないといけない」

2人は申し合わせたように初戦で出た守りのわずかなミスを反省点に挙げた。それまで完全投球を見せていた先発松本晴が三回2死走者なしの場面で9番水野を一ゴロに仕留めながら、自身の一塁ベースカバーが遅れて内野安打に。それを起点に3失点で逆転を許すと初戦黒星につながり、日本ハムにスイープを許した。

それが全てではないが、一つのミスで流れを失う。戒めとしたい3連敗となった。 （石田泰隆）