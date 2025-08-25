¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¼ã¼Ô¤é¼ê¤¬¤±¤¿¼Ì¿¿Å¸¡¡½µËö¤Ë¥¬¥¤¥É¤â¡¡¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î26Ëç¡¡Ê¿ÏÂµ§Ç°´Û
¡¡¹ñÎ©Ä¹ºê¸¶Çú»àË×¼ÔÄÉÅéÊ¿ÏÂµ§Ç°´Û¡ÊÄ¹ºê»ÔÊ¿ÌîÄ®¡Ë¤Î¸òÎ®¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î³¹¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿Å¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤¹¤ë26Ëç¤ÎÁªÄê¤äÀâÌÀÊ¸¤Ï¡¢¸øÊç¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤ÇÌó20¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£9·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÅÚÆüÍË¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¹¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Î°ÆÆâ¥¬¥¤¥É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹ºêÊ¿ÏÂ¿ä¿Ê¶¨²ñ¤Î¼Ì¿¿»ñÎÁÄ´ººÉô²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¿ÏÂ¤ÎÎØ¡ÁÈïÇú80Ç¯¤Î»×¤¤¡Á¡×¡£Éô²ñ°÷¤ÎÁðÌîÍ¥²ð¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡ÖÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢»ñÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡ØÈïÇú¡Ù¤òÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÏÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¤«¤éÅ¸¼¨¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ó¡¢ÁðÌî¤µ¤ó¤éÉô²ñ°÷¤«¤é²òÀâ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºêÀ¾¹â2Ç¯¤Î¿·»³³ðË¨¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÆ±¹»¤ÎÁ°¿È¡¢µìÀ©¸©Î©àû±ºÃæ¤ÎÀµÌçÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¡£Ä´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢ÈïÇú°ä¹½¤Ç¤¢¤ëÅö»þ¤ÎÌçÃì¤¬°ÜÀß¤µ¤ìº£¤Ï¡ÖÎ¢Ìç¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç80Ç¯Á°¤È¸½Âå¤ò°ìÌÜ¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿Ä¹ºêÀ¾¹â¤Îº£¤ÎÀµÌç¡¢Î¢Ìç¤Î3Ëç¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡9·î13¡Á21Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡¦¤¤¤³¤¤¤Î¹¾ì¤Ç³«¤¡¢ÅÚÆüÍË¤Î¥¬¥¤¥É¤â¹Ô¤¦¡£Î¾»ÜÀß¤È¤â¼Ì¿¿Å¸¤Î´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë