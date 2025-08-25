佐賀県の鳥栖・三養基地区消防本部（西山伸一消防長）の消防隊員たちが、兵庫県三木市で30日に開かれる「第53回全国消防救助技術大会」に出場する。本番に向け、厳しい訓練を重ねている。

消防救助隊員の精鋭が救助技術を競う全国大会で、同本部が出場するのは5人一組でさまざまな災害現場を想定した五つの障害を乗り越える種目「障害突破」。メンバーは消防副士長の鶴田文哉さん（28）、古沢大さん（27）、消防士の宮原重太さん（22）、石松廉さん（21）、中川翼さん（30）。

4月から訓練を開始し、6〜7月の県や九州地区の消防救助技術指導会で好成績を収め、選考会で全国大会への派遣が決まった。同本部から障害突破で全国大会に出場するのは2019年以来、3回目。

22日に同地区消防事務組合の管理者を務める向門慶人・鳥栖市長が訓練を視察。隊員は連携して高さ約3メートルの塀をよじ登ったり、高さ約7メートルの空中に張ったロープを渡ったりした後、重さ約10キロの空気呼吸器を装着し、「煙道」と呼ばれる暗く狭い通路を四つんばいで通り抜けた。

向門市長は「日頃の訓練の成果を見ることができた。九州、佐賀県の代表として立派な成績を挙げることを期待している」と激励した。訓練後の取材に応じた鶴田さんは「19年を上回るタイムで入賞を目指す。けがをせず、悔いがないように大会を乗り切りたい」と意気込みを語った。

（前田絵）