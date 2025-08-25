あの夏の七夕に、3歳になったばかりの次男倫彬（ともあき）ちゃんはこう願ったのだという。

「ずっとお母ちゃんといっぱい一緒にいたいなあ」

無垢（むく）な願いを飲酒運転が奪った。福岡市東区の海の中道大橋で起きた悲惨な事故から、きょうで19年となる。

3人の幼い子どもを亡くした大上かおりさん（48）が先月、福岡市の博多高で事故後初めての講演に臨んだ。

遺族が向き合い続ける悲しみや苦しみを社会で共有し、「飲酒運転ゼロ」を実現する力にしなければならない。

犠牲になったのは5歳の誕生日を目前にした長男紘彬（ひろあき）ちゃん、倫彬ちゃん、1歳2カ月だった長女紗彬（さあや）ちゃんだ。

終わりゆく夏の思い出に、家族5人でカブトムシを捕りに車で出かけ、帰りの夜に起きた悲劇だった。飲酒運転の車に追突され、車ごと暗闇の海に投げ出された恐怖はいかばかりだったか。

事故に遭わなければ3人とも成人し、人生を謳歌（おうか）していたことだろう。遺族の無念を思うと胸がつぶれる。

大上さんは夫婦だけが生き残った罪悪感にさいなまれながら、生かされた意味を19年間、問い続けてきたという。

事故によって飲酒運転撲滅の機運は高まった。厳罰化も進んだ。しかし、今も全国で毎年百数十件もの飲酒運転による死亡事故が続いている。

現実を直視し、大上さんが出した答えが「3人が命に代えて残した悲しみのメッセージを母として、被害者として伝えていく」ことだった。

「飲酒運転で、尊い命が、未来が、生きていく喜びや希望が奪われては絶対にいけない」。切実な訴えを一人一人が心に深く刻みたい。

福岡県内では昨年、飲酒運転事故が6年ぶりに増加に転じた。摘発件数も3年連続で増加し、今年も昨年を上回るペースで増えている。

許し難いのは法令順守の模範たるべき警察官や公務員、教員らによる飲酒運転が各地で相次いでいることだ。

厳罰化の抑止力には限界もある。海外では、運転者の呼気から規定値を超えるアルコールを検出するとエンジンがかからなくなる「アルコール・インターロック」の導入例もある。国には重ねて検討を求めたい。

将来のドライバーへの教育も不可欠だ。大上さんは博多高の生徒約1200人に「飲酒運転は自ら選んで犯す罪。皆さんは自分の意思で、飲酒運転をしないことを選べる大人になってほしい」と訴えた。

福岡県内の小中高校では授業などで「飲酒運転は犯罪」と教える教育に力を入れている。強力に推進すべきだ。

福岡県警の最近の調査では、3児死亡事故について30代以上では「知っている」が9割を超える一方、20代は7割、10代は5割にとどまる。

風化させない活動の強化が急務だ。幼いきょうだいの命が断ち切られた不条理を、私たちは忘れてはならない。