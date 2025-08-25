◇プロ野球セ・リーグ 阪神8-1ヤクルト（24日、神宮球場）

ヤクルトは終盤突き放され、大差で阪神に敗戦。高津臣吾監督は先発した奥川恭伸投手について言及しました。

先発の奥川投手は、7回途中116球を投げ、3失点。首位阪神打線に粘り強い投球をみせますが、6回には満塁の場面で才木浩人投手に押し出し四球を与えるなど、5四球と制球に課題を残しました。

奥川投手は、今季の開幕投手を託した6年目。大きな期待を寄せる指揮官は、「フォアボールが多かったですね。今週非常に先発が早く交代する場面が多くて、でもぜひ今日は最後まで一人で投げさせたかった。才木より先に降ろしたくなかったっていうのがあって、頑張ってほしかったんですけどね」と語ります。6回の押し出し四球については、「大きな3点目だった」と厳しく振り返りました。

打線に関しては、4回の村上宗隆選手のソロホームランの1点のみ。才木投手には8回途中1失点の快投を許しました。指揮官は「初回と5回と、最終回もスコアリングいったが、そこで一本出ない。まあ良いピッチャーなので、なかなかチャンスも少ないと思っていて。まあそこで一本出すか、非常に大きなところだと思うんですけど」と次戦での奮起を期待しました。