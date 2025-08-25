お笑いタレント有吉弘行（51）が、24日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」に服部半蔵役で初出演することについて言及した。

同日放送のNHK総合「有吉のお金発見突撃!カネオくん べらぼう＆豪華コラボ!花の都・江戸SP!」内で、有吉の大河初出演決定が発表された。「来週31日の（午後）8時から、大河ドラマ『べらぼう』に出演します。こちら聴くのをやめてですね、『べらぼう』を」と切り出した。

そして「こういうことを言っちゃあ、ちょっと興ざめの一面もあるんですけど」と前置きした上で、第一報を伝えた週刊誌「女性セブン」の記事について言及。「1カ月ぐらい前ですかね、女性誌の方でスクープ。有吉弘行、大河ドラマ出演へ。NHKも人が多いですからね。すぐ漏れたりしますけど。紅白のこともすぐ漏れますけど。その記事がね。『恩師志村けんのために』って。まず憧れの方ではあります。お笑い界のレジェンド。大尊敬の大レジェンドですから、すごい方ではございますけど、私の恩師ではございません。私の恩師の恩師である。上島（竜兵）さんが恩師で、上島さんの恩師が志村さん」と説明した。

そして「私は以前から志村さんの『鉄道員（ぽっぽや）』の演技を見てから憧れてて。私もあのようなすごい芝居をしてみたいと心に誓っていたと。今回、それを受けて、大河ドラマ出演と。ここからレギュラーでずっと出るなら分かるんですけど、基本的には『カネオくん』の番宣で出てだけですから」と語った上で「これはいい記事だったので、うのみにされる方がいたら、私の好感度が上がりますんで。これは強く否定しません」と「女性セブン」の記事を容認した。