お笑いタレント有吉弘行（51）が、24日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）について言及した。

マンスリーアシスタントのデンジャラス安田和博が同件の記事を読み上げてる途中、有吉は「なんでだよ」「何やってんのこいつは」「なんだエンタメって」「頑張るな」などとツッコミを入れた。

そして「木下さんはまだ出ちゃ駄目なの？ 駄目っていうことはないのか。単純に嫌われてるだけ？」と投げかけた上で、同番組のゲストとして「木下呼べばいいじゃん」と提案。その後「駄目だ、9月からだって」と断念した。

木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。