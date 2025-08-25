サッカーJ1リーグは、22日（金）〜24日（日）に第27節の10試合が行われました。

今節も順位が目まぐるしく変わったJ1。上位では京都サンガF.C.が、ラファエル エリアス選手のハットトリックなどで、FC東京に快勝し首位奪取。鹿島アントラーズは、終盤にゴールを奪い、アルビレックス新潟との接戦を制し2位浮上。

前節の勝利で暫定首位に立ったFC町田ゼルビアは、横浜F・マリノスと引き分け。9試合負けなしとなったものの、連勝は『8』でストップし3位転落。柏レイソルは、浦和レッズに2点ビハインドから後半に4得点を奪い逆転勝利で、順位を4位に上げています。首位京都サンガF.C.から6位サンフレッチェ広島までの勝ち点差は『2』となっています。

J1残留争いでも、動きがあった今節。引き分けた横浜FMは、敗れた湘南ベルマーレを得失点差でかわし17位浮上。横浜FMが降格圏を脱するのは、4月9日の第5節以来4か月半ぶりとなります。最下位のアルビレックス新潟は、最近7敗1分けで8試合勝利なしです。

現時点の順位は、リーグ戦の消化した試合数に差が生じています。町田、神戸、広島、G大阪の4クラブが28試合を消化。残りの16クラブは27試合消化となっています。

【J1第27節結果】

◆柏 4−2 浦和（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】瀬川祐輔（後半9分）細谷真大（後半38分）小西雄大（後半45分）久保藤次郎（後半45+6分）【浦和】長沼洋一（前半5分）松尾佑介（前半43分）

◆福岡 0−0 清水（ベスト電器スタジアム）

◆広島 3−0 東京V（味の素スタジアム）

得点【広島】中野就斗（前半6分）中村草太（後半17分）新井直人（後半38分）

◆鹿島 2−1 新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半4分）レオ セアラ（後半42分）【新潟】マテウス モラエス（前半17分）

◆川崎F 4−3 名古屋（豊田スタジアム）

得点【川崎F】伊藤達哉（前半7分、後半45+5分）エリソン（前半18分、後半35分）【名古屋】森壮一朗（前半32分）原輝綺（前半45+3分）和泉竜司（後半36分）

◆G大阪 3−2 横浜FC（パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】デニス ヒュメット（前半45+4分）宇佐美貴史（後半11分、後半36分）【横浜FC】アダイウトン（前半41分）室井彗佑（後半45+2分）

◆C大阪 1−1 神戸（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【C大阪】香川真司（前半35分）【神戸】エリキ（後半3分）

◆岡山 1−0 湘南（JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】佐藤龍之介（後半20分）

◆横浜FM 0−0 町田（日産スタジアム）

◆京都 4−0 FC東京（味の素スタジアム）得点【京都】ラファエル エリアス（前半8分、前半13分、後半36分） 鈴木義宜（前半45分）