8月上旬、仲睦まじい様子で区役所を訪れた若いカップル。“ぽっこりお腹”の彼女をいたわる彼氏は、優しい目をしている。なにげない日常だが、業界関係者にとっては驚天動地の光景なのは間違いないーー。

このカップルは、女優・趣里（34）と“いわくつき”BE:FIRSTの三山凌輝だからだ。

「そもそもの発端は、4月に『文春オンライン』が報じた三山さんの“1億円いただき”トラブルです。三山さんは、YouTuberのRちゃんこと大野茜里さんと交際していた約2年間で、毎月のお小遣い200万円や1千万円超の高級時計など、総額1億円を貢いでもらったそうです。大野さんは結婚を考えていたものの三山さんの浮気が発覚し、婚約解消に至ったとされ、SNSでは“1億円いただき男子”と批判を集めました。三山さんはその後、BE:FIRSTとしての活動を一時休止。事務所からも独立しました」（芸能記者）

文春報道からわずか2週間ーー。騒動の余韻がまだ冷めやらぬ5月、再び三山は渦中の人となった。父は俳優の水谷豊、母は元キャンディーズの伊藤蘭という芸能一家に育った趣里との交際が発覚したのだ。

「2人は、5月中に結婚発表を予定していたものの、一連の騒動によって延期になったことが『女性セブンプラス』と『文春オンライン』で伝えられました。それ以来2人の動向に注目が集まりましたが、8月には、一部のメディアで婚約が破談になる可能性があると報じられました。母親の蘭さんが、三山さんとの結婚に難色を示しているそうです」（前出・芸能記者）

だが、障害が多ければ多いほど恋は燃えるもの。冒頭のように、2人は揃って区役所を訪れ、将来に向けて歩みを進めていたというわけだ。

「2人ともキャップは被っていましたが、三山さんは特に変装することもなく堂々としていました。趣里さんは眼鏡とマスク姿でした。2人が訪れていたのは、空き地の管理などを扱う部署なので、婚姻届などの提出ではなさそうでした。

驚いたのは、趣里さんのお腹がかなりぽっこりしていたことです。ひと目でわかるほどの膨らみでしたよ。そんな趣里さんを三山さんは気遣っていて、雰囲気はラブラブな若い夫婦そのものでした」（居合わせた人）

破局どころか、趣里は新しい命を宿している可能性があるわけだ。実際、業界関係者はこう話す。

「婚約報道が早々に流れたのも、趣里さんの妊娠が発覚したためですよ。本人の意向もあり、公表は控えているそうです。現在も、三山さんの騒動や趣里さんのご両親との確執もあり、2人の関係は宙ぶらりんのままの状態です。とはいえ、お腹のコはどんどん大きくなるわけで、どこかで世間に公表しなければならない。逆風が静まるのを待ち、落ち着いたタイミングを見計らっているのでしょう。まだ2人が入籍したとは聞いていないので、こうした手続きも先送りとなっているのでしょう。

もちろん、事実婚という選択肢も当然あるわけですが、今回区役所を訪問した理由は、2人の今後の活動に関するものだと聞いています。少なくとも、“一緒に人生を歩んでいく”という気持ちを持っているのは間違いないでしょう」

ある芸能ジャーナリストは、2人の今後をこう分析する。

「趣里さんは30代半ばに差しかかり、女優として円熟期に入っています。しかし、まずは仕事をセーブして子育てに専念することになるでしょう。水谷さんや蘭さんにとっては初孫ですし、可愛くてしかたないはず。育児も協力してくれるでしょうし、復帰後は“ママ女優”としての活躍が期待されます。

一方、三山さんには厳しい日々が待っているでしょう。まず、騒動を払拭すべく“誠実さ”を世間にアピールすることが求められます。ただ、これまでアイドル売りで人気を得ていたわけですから、趣里さんと結婚したうえで、今後も芸能界で食べていくのであれば、“父親”としてどんな仕事でも引き受けるぐらいの覚悟と自覚が必要です」

“いわくつき”の汚名を返上し、彼女のよき“相棒”としてサポートしてほしいものだ。