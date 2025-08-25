サッカーJ2リーグは、23日（土）、24日（日）に第27節の10試合が開催されました。

J1自動昇格圏内の2チームは足踏み。首位の水戸ホーリーホックは、サガン鳥栖と引き分け。2位ジェフユナイテッド千葉は6位ベガルタ仙台に敗戦。一方で3位V・ファーレン長崎、4位RB大宮アルディージャ、5位徳島ヴォルティスは共に勝利。

首位と2位が勝ち点3を獲得できない中、J1昇格プレーオフ圏内の3位〜6位が差を詰めました。2位千葉から6位仙台までは勝ち点差『2』。連勝の7位ジュビロ磐田、5連勝の8位FC今治も上位をうかがいます。

下位の3チームは苦しい状況。18位カターレ富山は5試合勝利なし、19位レノファ山口FCは11試合勝利なし、愛媛FCは6連敗となっています。

【J2第27節結果】

◆今治 2−1 秋田（ソユースタジアム）

得点【今治】マルクス ヴィニシウス（前半38分、後半8分）【秋田】才藤龍治（前半6分）

◆いわき 4−0 大分（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】柴田壮介（前半13分）五十嵐聖己（前半45+2分）堂鼻起暉（後半26分）山田裕翔（後半45+2分）



◆札幌 2−1 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【札幌】マリオ セルジオ（前半17分）パク ミンギュ（前半30分）【甲府】鳥海芳樹（前半35分）

◆大宮 1−0 熊本（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】杉本健勇（後半40分）

◆藤枝 4−1 愛媛（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】中川風希（前半37分）浅倉廉（後半13分）矢村健（後半20分）シマブク カズヨシ（後半43分）【愛媛】杉森考起（前半18分）

◆徳島 1−0 山形（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】高木友也（前半27分）

◆鳥栖 2−2 水戸（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】新井晴樹（後半2分）酒井宣福（後半45+7分）【水戸】齋藤俊輔（前半36分）大森渚生（後半43分）

◆磐田 2−0 富山（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【磐田】井上潮音（前半4分）佐藤凌我（前半22分）

◆長崎 1−0 山口（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】江川湧清（後半45+6分）

◆仙台 1−0 千葉（ユアテックスタジアム仙台）得点【仙台】武田英寿（前半38分）