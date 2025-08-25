陸上の胗田大輝選手(東洋大)が世界選手権100m代表は厳しくなり、思いを語りました。

24日に行われた第35回奈良市陸上サーキットでは、1本目を10秒11を記録。午後の第2レースは悪天候のため約2時間遅れで実施されることとなり、胗田選手は棄権を選択しました。

7月の日本選手権では、予選でフライングで失格。それでも8月の福井での大会では、10秒00の自己ベストで、世界選手権の参加標準記録を突破します。しかし、100m代表の3枠に入るためには、世界選手権東京大会（9月）の参加資格につながる記録の有効期間最終日の8月24日までにサニブラウン・ハキーム選手の9秒96を上回ることが必要でした。

棄権の判断について胗田選手は「無事のうちに終わっておこうというのがありましたね。いい風吹いていても、タイムが出たかわかりませんし、スピードが上がってケガのリスクもあがるので。あのとき無理しなくてよかったなと思えるときが来ると思うので、自分の体優先。これまでも無理はしてきたので、これ以上は危険かなと感じました」と理由を説明。

またコンディションについては問題なかったといい、「夕方になったら風もよくなるのではと聞いていた。体も痛いとかはなかった。最後まで運を味方にできなかったなと。納得はできないですけど、まさか走らずに終わるのかというかんじですけど、自分のミスからはじまったから誰が悪いわけでもない。ミスを取り返すつもりで日本記録を目指してやってきた。もちろんくやしいきもちはあるが、やれることはやってきたつもり」と心境を語りました。

今後に向けては「日本記録を切れれば一番いい形。切羽詰まった状況にありながら、連戦を楽しく感じる部分があったので、速く走れるようになってきたのが、目標のタイムを切れなくてもうれしいことなのかなと振り返ってそう思います。やめたくなるまでつきつめたいなと思います」と前を向いています。