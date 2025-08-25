◆和歌山県下高校野球新人戦 ▽２回戦 智弁和歌山１２―１初芝橋本（２５日・和歌山市紀三井寺）

目を見張る存在感を放った。智弁和歌山の新人戦初戦、「７番・一塁」で出場したのは清水大夢（２年）だ。初回２死一、二塁で背中に死球を受けても、淡々と一塁へ歩いた。「打席を重ねるなかで修正できなかった」。チームは１２得点で７回コールド勝ちしたものの、２打席目以降も四球、一邪飛、二ゴロ。反省を口にしたが、１８６センチ、１００キロの巨体は圧巻だった。

自慢の体躯（たいく）をつくったのは白米だ。寮生ではなく、実家から同校に通っている。「毎朝３杯くらい無意識で食べている」。生まれた時は２２００グラムの未熟児だったものの、よく寝てよく食べて、ここまで成長した。

父・昭秀さん（４５）は同校ＯＢ。中谷仁監督（４６）とは同級生で、１９９７年の夏の甲子園決勝ではバッテリーを組み、胴上げ投手となった。「お父さんと同じユニホームを着て試合に出ることが、物心ついたときからの夢だった」と母・亜紀さん。今春のセンバツは決勝の横浜戦に代打で出場したが、今夏はベンチ外。試合に出られない悔しさが糧となっている。

中谷監督は「打撃にしか期待してない。今後、ＤＨだろうなという見立て」と来春から導入される新ルールを見越し、長打力に期待を寄せた。「一発があるバッターになりたい」。令和のおかわり君は、父が沸かせたあの舞台で特大アーチを放つ。（藤田 芽生）

◆清水 大夢（しみず・ひろむ）２００８年９月３０日、和歌山市生まれ。１６歳。四箇郷小１年から四箇郷少年野球クラブで野球を始め、全国選抜少年野球大会優勝。紀ノ川中時代はヤング和歌山ビクトリーズでグランドチャンピオン大会に出場した。趣味は釣り。５０メートル走７秒４。遠投８５メートル。高校通算２本塁打。１８６センチ、１００キロ。右投左打。