◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

ニスモが“スープラの牙城”をついに崩した。５２周で決勝レースが行われた。ＧＴ５００は予選２位のニスモのモチュール・オーテックＺ（千代勝正、高星明誠組）が１９周目のピット作業でトップに浮上。開幕戦から決勝５レース（第４戦の富士は２レース制）で圧倒的な強さを誇っていたスープラの連勝を止めて今季初優勝を飾った。ＧＴ３００は今季から参戦しているカーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３（Ｚ・オサリバン、小林利徠斗組）がうれしい初優勝を成し遂げた。

気温３５度、路面温度５２度の灼熱のレースに、ニスモのエースマシンが帰ってきた。王者の威厳を引き継ぐ「２３号車」の凱旋に２万９０００人の観衆から大きな拍手が起きた。

勝負のポイントはピット作業だった。千代は「高星選手が僅差でピットに飛び込んできたのが大きい。１６号車（ポールからスタートしたＡＲＴＡ）も同じタイミングで入った。今回、ウチは大事な左フロントのタイヤマンが病欠だった。それをベテランのメカニックがカバーしてくれた。これがニスモのお家芸です」。一丸となったピット作業でＡＲＴＡより先にコースに戻ってからは千代がタイヤをいたわりながらのドライブ。開幕戦から連勝街道を走ってきたスープラ勢を止め、「みんなで取れた白星」と胸を張った。

２３号車は栄光の番号でもある。ニスモのエースナンバーで、どの時代もエースドライバーがシートを守っていた。前身の全日本ＧＴ選手権を含めるとチームタイトルとドライバーズタイトルをそれぞれ８度も獲得。その中心が２３号車だった。千代と高星のコンビで２３号車をドライブするのは今季から。「２３号車は常に主役の一台にならないといけない」と千代も数字が持つ重みを理解していた。

ニスモの復活劇の背景には軽いサクセスウェート（ハンデ、１８キロ）があったのも事実。「今回はパフォーマンスが良かったというより（ウェートが）軽かったのが大きい。第６戦の菅生（宮城・９月２０、２１日）では優勝、あるいは表彰台に上がって初めてパフォーマンスが良いと言えると思う」と高星。初優勝から２３号車の逆襲が始まる。（今関 達巳）

◆監督は元レースクイーン ＧＴ３００今季参戦カーガイ初優勝

ＧＴ３００は、２０歳コンビが華麗な走りを見せたカーガイが制した。今季から参戦の新チームを優勝に導いた小林は「チームとして、総合力での優勝」とキッパリ。元レースクイーンの芳賀美里監督（４６）も「ドライバーを信じていました」と目を潤ませた。

レース中盤からハンドルを握った小林は、無線が聞こえないトラブルに見舞われていた。自分が何位なのかもわからない状況に陥っていたという。「正直、トップ争いをしているとは…。だからこそ、気楽に挑みにいくことができたのかも」。巧みなハンドリングで１位に躍り出た場面も、無心でアクセルを踏んだ。２０歳の新鋭は「勝てたことはうれしいが改善点もあった」とさらなる成長を誓った。

〇…スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）の坂東正明代表は猛暑の“８月対策”を真剣に考えなければいけないと明かした。来季のカレンダーはすでにＪＡＦ（日本自動車連盟）に提出済みで８月に富士と鈴鹿の２レースが組み込まれている。「この鈴鹿を乗り切ったらみんなで議論する。例えば日曜日の夕刻に決勝レースを行い、マシンの搬出などを月曜日にするなど柔軟な方法を考えていく」と話した。

◆スーパーＧＴアラカルト

▽シリーズポイント 年間を通じたシリーズ戦での順位などでポイントを獲得。ドライバー部門とチーム部門のタイトル（チャンピオン）を争う。

▽スーパＧＴのクラス分け 主に５００馬力のＧＴ５００、３００馬力のＧＴ３００。５００はメーカー系チーム、３００はプライベートチーム。見分け方はゼッケンで、白の５００に対し、３００が黄色。

▽スーパーＧＴ 長距離を高速で移動できる高性能ＧＴカーがベースのレーシングカーで競う自動車レースのシリーズ戦。ＧＴはツーシーター、またはクーペ車の定義「グランドツーリングカー」の略。

▽いつから？ 前身は全日本ＧＴ選手権で９４年から。０５年に名称を現行に改める。

▽観客数 シリーズ全８戦の１９年実績で平均４万８０００人超、年間では約３９万人を動員。

▽参戦数 ２５年はＧＴ５００が１５台、ＧＴ３００が２８台。

◆ニスモ（ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル） 日産自動車のワークスチームとして１９８４年に設立。海外、国内のモータースポーツをリードしてきた名門チーム。前身の全日本ＧＴ選手権から参戦していて、鈴木亜久里、片山右京、本山哲、松田次生らの名ドライバーが所属していた。