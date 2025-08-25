今年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、現在フリーで活躍する中川安奈アナウンサーがグラビアに初挑戦し、初表紙を飾る「週刊プレイボーイ」（集英社）が２５日、発売となった。

初めてのグラビアは小田原でのロケと都内スタジオにて撮影。テレビ等での活動とはまた違った中川の姿を焼き付けた。表紙＋巻頭１０ページにて掲載されている。

中川は「４月にフリーになって、アナウンサーの枠にとらわれないお仕事をしたいと思っていました。人生初めての経験で最初は照れながらだったのですが、写真を見たら自分の知らない表情ばかりで、大きな発見がありました。撮影もすごく楽しかったので、また機会があればチャレンジしたいです」と次回へも意欲を燃やした。

◆中川安奈（なかがわ・あんな）１９９３年１０月２２日生まれ、東京都出身。３１歳。３歳から４年間フィンランド、１０歳から４年間プエルトリコに在住。帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。１６年、ＮＨＫにアナウンサーとして入局。初任地はＮＨＫ秋田放送局で３年近く勤務。その後２０１９年から１年間ＮＨＫ広島放送局、２０年に東京アナウンス室で活動。２５年３月、９年間勤務した同局を退社。同年４月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。特技は英語、スペイン語、犬の鳴きまね。趣味はゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと。