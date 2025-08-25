千鳥の大悟が「毛が抜け出した」「人生が確定した緩み」などと、ノブがハゲてきたことに言及。堂々と植毛宣言をしていたことを暴露するヒトコマがあった。

【映像】「毛が抜け出した」ノブの頭頂部

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演した。

2025年7月5日に日本で大災難が起きるという予言が世の中を駆け巡った。この予言は、1999年発行のたつき諒による漫画『私が見た未来』に記載された著者の予知夢を発端としたもので、日本国外で話題となった。この予言の注目度からもわかる通り、今世の中では予言者を求めている。そこで今回は、予知夢を見たという方々を招き、何かが起きるXデーを大予言してもらう企画「私たちが見た未来」が放送。予言者として、みなみかわ、ラランドのニシダ、レインボーのジャンボたかお、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）が登場した。

注目を集めたのは、大悟による「2026年、ノブが堂々と植毛します」という発言だった。大悟によると、ノブは30歳くらいのときから「親父がハゲてる。兄貴がハゲてるから、絶対に来るねん」と自身がハゲることを予想していたという。しかし「売れるまでハゲないという意識によってハゲなかった」そうだ。

ただ、昨今の大ブレイクによって、現在は頭皮に緩みが生じているという。大悟によると「人生が確定した緩み」が出てきているそうで、実際に「家を買ったあたりから毛が抜けだした」と明かした。

また、先日とある番組が始まる直前に、ノブがうっすらとみんなに聞こえるくらいの声で「ちゃんと堂々と植毛するから」と宣言していたことも暴露した。