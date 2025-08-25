¡Ú£Æ£×£Ê¡Û¥µ¥ê¡¼¥¢¥ó²ÃÆ£¤¬¿ë¤²¤¿àÄ¶Àä¿Ê²½á ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ø¼«¿®¡Ö2022Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡£É£Æ£Â£Â¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ó¥¥Ë¥×¥í¤Î¥µ¥ê¡¼¥¢¥ó²ÃÆ£¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤ÎàÌ´ÉñÂæá¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï£É£Æ£Â£Â¤È£Æ£×£Ê¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ó£È£Ï£×¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ó¥¥Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×¡Ê£±£°·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Í¥Ð¥¿½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ç¥Ü¥íÉé¤±¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é£±Ç¯´Ö¥ª¥Õ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡¢£¶°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡Ø¤â¤¦»ä¤Ï¥Ó¥¥Ë¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¥Ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î£±Ç¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤ËÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯»ä¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é£³£°Ì¾¤Î¥×¥íÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿Ãæ¤ÇÆ²¡¹¤Î£Ö¡£¡Öº£²ó¤¹¤´¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£²£²Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤ò·è¤á¤¿»þ¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë²ÃÆ£¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤¦¤È¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¯¤¬¤¤ì¤¤¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤Ï¤É¤³¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡ÊÂÎ¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¤À¤¤¤Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²£²Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£