¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦²¦Æ»£Ô¡ÛµÜ¸¶·òÅÍàÇØ¿å¤Î¿Øá¤ÇÍ¥¾¡Àë¸À¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬£²£´Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç³«Ëë¤·¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¿¿Áú·ýéË¡Ê£´£¶¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£²¦Æ»¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò¼«Ç¤¤¹¤ëµÜ¸¶¤À¤¬¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º£²ó¤Ï¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Î»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£±²óÀï¤ÇµÜ¸¶¤Ï¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÆ±¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¿¿Áú¤È·ãÆÍ¡£Å°Äì¤·¤¿±¦¥Ò¥¶¹¶¤á¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÇØ¸å¤Ë²ó¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÂçµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¡££²²óÀï¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦¥é¥¤¥È¥¥å¡¼¥Ö±§ÅÔµÜ¡Ë¤ÎÁê¼ê¤¬ÌîÂ¼Ä¾Ìð¤Ë·è¤Þ¤êÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¡Öº£Ç¯Ìµ´§¤Ê¤é°úÂà¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¤¬¡¢£³·î¤ËÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¼è¤êºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï²óÈò¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤ÏÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤º¡£½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤âÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÀÆÆ£¥ì¥¤¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¶Ïº¹¤ÇÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ËºÇ¶á¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤³¤«¤Çµ¤¤Î´Ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ê¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ËÇä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÌµ´§¤Ê¤é°úÂà¡Ù¤ò¡¢Áá¡¹¤Ë²óÈò¤·¤Æ°Â¿´¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÔÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸åà´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«á¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Å¤µ¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«²ü¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊÆ«¿ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÉâ¾å¤È¶¦¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¹¥µ¡¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤ä¤ª¤é¼«¿È¤ÎÆ¬È±¤ò»Ø¤µ¤¹¤È¡Ö¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÃã¿§¤«¤é¥È¥í¥Õ¥£¡¼¥«¥é¡¼¤Î¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ËèÄ«¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»î¹ç¤Ç¤â¤³¤ó¤Êà¾®¤µ¤¤ÊÑ²½á¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÄºÅÀ¤Ø¡£¥¨¡¼¥¹¤Î²Æ¤ä¡¢¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡