¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ ¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈó¾ï¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¡×¡¡ÆÈÎ©µÇ°Æü±éÀâ¡¡¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é3Ç¯È¾
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï24Æü¡¢ÆÈÎ©µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯È¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤¬µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈó¾ï¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢24Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÎò»Ë¾å¡¢ÆóÅÙ¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡ØÂÅ¶¨¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¶þ¿«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÆÀ¤ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤ÏÃ¯¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¹¶·â¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈó¾ï¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ê¥À·³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃóÎ±¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤«¤é¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¹±µ×Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ò¾Ä¤Ë¤è¤ë²ò·è¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
