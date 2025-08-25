

現行「フリード」は2024年6月、同「シエンタ」は2022年8月に発売されている（写真：本田技研工業、トヨタ自動車）

【写真と表】大人気コンパクトミニバン「フリード」「シエンタ」を買っているのはどんな人？

2024年の乗用車ブランド通称名別順位（自販連）のランキングトップ3をトヨタ車が独占し、トップ10まで広げても6モデルがトヨタ車である中、ホンダ「フリード」が約8.5万台で5位と健闘した。

ほかのホンダ車は、9位「ヴェゼル」（約7.5万台）、16位「フィット」（約6.2万台）、17位「ステップワゴン」（約5.5万台）であるので、フリードは乗用車で最も売れているホンダ車となる。

そこで、今回はこのフリードと、最大のライバルたるトヨタ「シエンタ」の購入者データを比較・分析し、コンパクトミニバンのユーザー像や選ばれる理由を明らかにしていく。



フリード e:HEV AIR EX（写真：本田技研工業）



シエンタ Z ハイブリッド（写真：トヨタ自動車）

同時に、ひとクラス上のミドルサイズミニバンもあわせて分析することで、サイズによる購入者層の違いも確認する。

ちなみにシエンタは、上述のランキングにて3位（11.1万台）であるので、フリードよりさらに約2.5万台以上も多く売れている大人気モデルだ。

＜分析対象車種・サンプル数＞

ホンダ フリード：3056名

トヨタ シエンタ：4225名

ホンダ ステップワゴン：1774名

トヨタ ノア：2487名

トヨタ ヴォクシー：2877名

日産 セレナ：2694名



※いずれも分析対象は2020年1月以降の新車購入者のみ

※データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用

フリードは2024年6月に、シエンタは2022年8月にそれぞれ3代目へとフルモデルチェンジしている。

直近1〜2年のデータのみで分析してしまうと、シエンタよりも2年ほどあとにフルモデルチェンジしたフリードの新型効果が色濃く反映される可能性があるため、分析対象はフリード、シエンタ双方の直近のフルモデルチェンジより数年前まで遡り、「2020年1月以降の新車購入者」とした。

60代も多い意外な年代構成

まずは購入者の年代構成を見てみよう。今回、取り上げた6車種は、どれも30〜40代の割合が多い。ファミリーカーとして選ばれるから、その結果は当然だ。



画像を拡大

そんな中、コンパクトミニバンのフリードとシエンタは共通して60代以上も多く、2車種ともにボリュームゾーンのひとつとなっている。

またミドルサイズミニバンは、フリード・シエンタよりも20代が少し多く、30代がぐっと増える結果に。

ここから、20〜40代はファミリー層、60代以上はコンパクトでもスライドドアや3列シートを求める人々が主要な購入層であることが見える。

同時に、「同居している子どもの有無」を確認すると、子どもとの同居率はフリード：66％、シエンタ：56％と6割前後であるのに対し、ミドルサイズはステップワゴン：79％、ノア：76％、ヴォクシー：77％、セレナ：75％と、やはりミドルクラスのほうが高かった。



ステップワゴン e:HEV AIR（写真：本田技研工業）

購入時の想定用途に違いあり

次に「購入時の想定用途」を見てみよう。どの車種でも、最も多いのは「買い物や近所への外出」であるが、フリード・シエンタのほうが、ステップワゴンなどのミドルサイズよりも、少し高い値を示す。

コンパクトゆえに日常使いに適しているためであろう。「家族の送り迎え」「通勤・通学」に大きな差はない。



画像を拡大

注目すべきは「6人以上での乗車」で、ミドルサイズのほうが多く選択されている。やはりコンパクトミニバンの3列目は、補助的な位置づけであるといえよう。

フリードとシエンタの比較ではシエンタのほうが少ないが、これは先ほど見たようにシエンタのほうが「60代以上」の購入者が多いことと関係していそうだ。

「小学生以下の子どもと乗車」も同様の傾向を示し、シエンタが最も少なく、その次がフリード、そしてミドルサイズが続く。「キャンプ・アウトドア」での利用は、オーナーの家族構成、そしてボディサイズからミドルサイズが優勢となっている。

では、どこを気に入って購入したのだろうか？ 「購入車を気に入った点」を確認してみよう。

フリードとシエンタで特徴的なのは、「車全体の大きさ」だ。「ほどよいサイズ」であることを重視していることがわかる。



画像を拡大

先ほどの想定用途で「6人以上での乗車」は高い値を示さなかったものの、フリードにおいては「3列シート」であることも高評価である。頻繁に使うわけではなくても、備えておきたい機能であるのだろう。

フリード・シエンタは「車両価格」も、ミドルサイズより高評価である。価格情報についての詳細は後述するが、比較的リーズナブルな価格設定であることが満足度を高めている。

意外や特徴のない「ノア／ヴォクシー」

それ以外の車種を見てみると、ステップワゴンは「乗り心地」「室内の広さ」「内装デザイン」のスコアが高く、ヴォクシーは「スタイル・外装」と見た目が特に評価されている。



ヴォクシー S-Z ハイブリッド（写真：トヨタ自動車）

ノアの結果に大きな特徴はなく平均的。セレナは「運転支援機能」などの先進性が評価されているが、「車両価格」は低評価である。

ヴォクシーでは外観のスコアが高いとはいえ、ミドルサイズミニバン市場で長きにわたり売れ続けているノア／ヴォクシーには、意外なほど他車を圧倒するような特徴はない。

ただし、購入時の前提条件のデータに目を向けると、購入時に「メーカー」を前提条件としていた人は、ノア、ヴォクシーともに59％であるのに対し、ステップワゴン：47％、セレナ：43％にとどまる。



セレナ e-POWER LUXION（写真：日産自動車）

このことより、メーカーとしてのトヨタへの購入意向の高さ、ブランドロイヤルティの高さに裏付けられた強固な顧客層の存在が見て取れる。

それでは、各車種についてどのようなイメージを抱いているのか、購入者の評価を見てみよう。つまりフリードを購入した人はフリードについて、シエンタを購入した人はシエンタについてのイメージをそれぞれ回答した結果である。



画像を拡大

フリードで特徴が現れているのは、「カジュアル」「家庭的」「シンプル」である。シエンタもフリード同様に「カジュアル」が高いが、フリードと異なり「かわいい」のスコアも高い。

フリードは、シンプルなデザインで家庭的な印象を得られているので、シエンタ同様「かわいい」イメージを持たれていると思ったが、意外な結果であった。これには、SUVテイストの「クロスター」の存在もあるかもしれない。



フリード e:HEV CROSSTAR（写真：本田技研工業）

フリードはヘッドライトがキリッとしており、ホンダエンブレムの位置するフロントグリルも含め、水平基調のはっきりとしたラインが描かれ、ソリッドな印象。対してシエンタのヘッドライトは丸みを帯びており、フロントグリルも曲線を帯びた大きな口のようになっていることから、柔らかい印象を与えている。



シエンタ G ガソリン（写真：トヨタ自動車）

その他の車種を見てみると、ノアは「家庭的」、ヴォクシーは「格好いい」「若々しい」が特徴的に高く出ている。「若々しい」はヴォクシー以外の車種では非常に低い値であるため、ヴォクシーの強みと言えよう。セレナは「先進的」なイメージが強く抱かれている。

実際の「購入価格」はどれぐらいか？

最後に購入価格のデータを紹介する。こちらはカタログやオンライン見積りなどに記載されている金額ではなく、購入者が実際に支払った金額。具体的には「値引き前車両本体＋オプション価格」「値引き額」「下取り額」「最終支払い額」の各データを下記に示す。



画像を拡大

フリードとシエンタの「値引き前車両本体＋オプション価格」はそれぞれ324万円、315万円と300万円台前半。対してステップワゴン、ノア、ヴォクシーは420万円前後、そしてセレナは442万円と20万円ほど高い。

そこから「値引き額」「下取り額」を差し引いた「最終支払い額」を確認すると、フリードは271万円、シエンタは258万円であり13万円の差である。

割合としては5％の差だが、このクラスの購入者は価格に敏感な層も多いため、この差は決して小さくない。

ステップワゴンは334万円、ノアとヴォクシーは327万円であり、セレナは361万円と唯一350万円を超えてくる。



ノア S-Z ハイブリッド（写真：トヨタ自動車）

もちろん、人によってグレード選択や選択オプションが異なるので、あくまで全体の平均値である点は留意が必要だが、価格帯のイメージはつかめるだろう。

「支払い方法」を確認すると「現金一括購入」の割合は、フリード：60％、シエンタ：61％、ステップワゴン：45％、ノア：50％、ヴォクシー：41％、セレナ：44％。つまり、ミドルサイズのほうがローンでの購入率が高い。



ステップワゴン e:HEV SPADA（写真：本田技研工業）

理由として考えられるのは2点。1つめは、ミドルサイズミニバンのほうが購入者の年齢が若く、子どもとの同居率の高いこと。

家族構成的にまだ家計にそこまで余裕がないためにローンを組む、あるいは将来の学費などに備えて手元の現金を残しておきたいということだろう。

もうひとつは、単純にミドルサイズの方がコンパクトよりも車両価格が高いため、一括購入が困難である点である。コンパクトミニバンとミドルクラスミニバンでは、車両本体価格でおよそ100万円の差がある。

ファミリー需要だけではない裾野の広さ

今回はファミリーに人気のフリードとシエンタ、そしてミドルサイズミニバン各車の購入者分析を行った。

大きな違いとして現われたのは、コンパクトミニバンであるフリード・シエンタと、ミドルサイズミニバンのサイズによる購入者の違いである。ファミリー層に支持されていることは想像どおりだが、60代以上の年代構成に違いが見られたことは意外だった。



また、サイズが異なるので当然ながら価格にも違いがあり、乗り出し価格で50万〜100万円ほどフリード・シエンタとミドルサイズミニバンの間には差がある。

以上より、フリード・シエンタは子育て層はもちろんのこと、取り回しやすいサイズ、車両本体価格の優位性から60代以上にも好まれており、より購入者層の裾野が広いことがわかった。

（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）