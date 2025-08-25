É¹Àî¤¤è¤·¡¢¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡É¤È¹ç¾§ ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø25ÆüÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù(30Æü18:30¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤È²Î¤ª¤¦!¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ÙÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
É¹Àî¤¤è¤·(Ãæ±û)
¡Ö²Î¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡×¤È¸ì¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤È¤â¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ëÆ±´ë²è¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Âð¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¹ç¾§´ë²è¤Ë¤è¤»¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¹ç¾§¤ÎÎý½¬¤Ø¡£¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¿Í¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Îý½¬¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿Í¡¢É¹Àî¤Ë²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤â¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¹ç¾§¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤¬¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Îý½¬1²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¹¥´¶¿¨¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¤Ê¤êÉ¹Àî¤â»²²Ã¼Ô¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñµ»´Û¤Ç¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Ç®µ¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Îý½¬¤¬Â³¤¯¡£
VTR¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
É¹Àî¤Ï¡¢30Æü¡¦31Æü¤È¤â¤Ë¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÀ¸²Î¤òÈäÏª¡£King ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤Î´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¤Ç¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØZIP!¡Ù¡ØDayDay.¡Ù¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡Ønews every.¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£
