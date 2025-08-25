¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¡º£µ¨¥Ç¡¼¥²¡¼¥à4»î¹ç¤Ç·×31¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡¡¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0-1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç8²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ï¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ò29¤È¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1¡¦07¤ËÎÉ²½¡£1956Ç¯¤Î°ðÈøÏÂµ×¡ÊÀ¾Å´¡Ë¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿1¡¦06¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤À¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹10²ó¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë0¡½1¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£3Ï¢ÇÔ¤Ç0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÌµÁÐº¸ÏÓ¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ëÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¤¹ç¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£8²ó1»à¤«¤éÀ¶µÜ¹¬¤ËÂÐ¤·¤ÆºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê»Íµå¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÅê¤²¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤¬»×¤ï¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÅê¼êÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´¶¾ð¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£1»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç·´»Ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¤òÀÚ¤é¤»¡¢Â³¤¯¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î149¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬Êá¼ê¡¦³¤Ìî¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£126µå¤ÎÇ®Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î2½µÁ°¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÈÆ±¤¸¤¯Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£1¡½0¤ÇÅê¤²¾¡¤Ã¤¿Á°²ó10ÆüÆ±ÍÍ¤ËÇòÇ®¤·¤¿Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó1»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÅÄµÜ¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¡£6¡Á8²ó¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËè²ó¡Ê°ËÆ£¤È¡ËÅê¤²¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£8²ó¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ²ù¤·¤µ¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÅêµå¤Çº£µ¨¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ï4»î¹ç¤Ç·×31¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤Ï7·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î½é²ó¤Ë1¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢°Ê¹ß29¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï1¡¦07¤ÈÎÉ²½¤·¤¿¡£1956Ç¯¤Î°ðÈøÏÂµ×¡ÊÀ¾Å´¡Ë¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿1¡¦06¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µß±ç»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë1¡¦03¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï0¡¦98¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Î¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£
¡¡1¾¡¤Ç¤â¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤·¤¿3Ï¢Àï¤ÇÁ´ÇÔ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÇÃ»¤Ç27Æü¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡Ê9¡Á11Æü¤Î¡ËËÜµòÃÏ¤Ç3¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£²ó3¤Ä¤ä¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê30»î¹ç¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï9·î¤Ë9¡¢18¡¢30Æü¤È3»î¹ç¤¢¤ë¡£ÆñÅ¨Áê¼ê¤Ë7»î¹ç¤Ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦87¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë