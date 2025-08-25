山田あい（C）押尾健太郎／集英社

【モデルプレス＝2025/08/25】グラビアアイドルの山田あいが、25日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」36号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。

【写真】山田あい、美バスト開放

◆山田あい、美ボディ披露


2024年冬に本格的にデビューしたばかりの新星・山田。ゴージャスなボディであることから、各グラビア誌から注目を浴びている。今号では、デニム生地の変形ビキニから美しいバストを披露。セクシーな表情で見る者を釘付けにしている。

◆表紙は中川安奈


今号の表紙はフリーアナウンサーの中川安奈。そのほか、斎藤恭代、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりならが登場する。（modelpress編集部）

