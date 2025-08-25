グラビア界の新星・山田あい、圧巻美ボディ披露 セクシーな表情に釘付け
【モデルプレス＝2025/08/25】グラビアアイドルの山田あいが、25日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」36号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】山田あい、美バスト開放
2024年冬に本格的にデビューしたばかりの新星・山田。ゴージャスなボディであることから、各グラビア誌から注目を浴びている。今号では、デニム生地の変形ビキニから美しいバストを披露。セクシーな表情で見る者を釘付けにしている。
今号の表紙はフリーアナウンサーの中川安奈。そのほか、斎藤恭代、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田あい、美ボディ披露
◆表紙は中川安奈
