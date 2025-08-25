“9等身美女”斎藤恭代、ランジェリー姿で魅了 抜群プロポーション披露
【モデルプレス＝2025/08/25】モデルの斎藤恭代が、25日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」36号（集英社）に登場。ランジェリー姿で抜群のプロポーションを披露している。
【写真】斎藤恭代、美バスト際立つ入浴ショット
「2017ミス・アース・ジャパン」に選出され、2022年にグラビアデビューを果たした斎藤。昨年には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」を受賞し話題に。2025年6月からはホリプロに所属し、さらなる活躍が期待されている。
今号では、ランジェリー姿で美しいバストと引き締まったウエストを披露。抜群のプロポーションを見せている。
今号の表紙はフリーアナウンサーの中川安奈。そのほか、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】斎藤恭代、美バスト際立つ入浴ショット
◆斎藤恭代、抜群プロポーション披露
「2017ミス・アース・ジャパン」に選出され、2022年にグラビアデビューを果たした斎藤。昨年には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」を受賞し話題に。2025年6月からはホリプロに所属し、さらなる活躍が期待されている。
今号では、ランジェリー姿で美しいバストと引き締まったウエストを披露。抜群のプロポーションを見せている。
◆表紙は中川安奈
今号の表紙はフリーアナウンサーの中川安奈。そのほか、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】