中川安奈アナ、グラビア初挑戦「週プレ」表紙で素肌輝く
【モデルプレス＝2025/08/25】フリーアナウンサーの中川安奈が、25日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」36号（集英社）の表紙に登場。ノースリーブ姿で美しい素肌を披露している。
【写真】中川安奈アナ、キャミ×ポニーテール姿で魅了
2016年、NHKにアナウンサーとして入局した中川。初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務し、2019年から1年間、NHK広島放送局で勤務後、2020年に東京アナウンス室へ。『サンデースポーツ』や『あさイチ』、『ひむバス！』などのほか、東京オリンピック2020の中継キャスターも担当した。2025年3月に同局を退局し、4月からホリプロに所属。フリーアナウンサーやタレントとして活動の幅を広げている。
グラビア初挑戦となる今号では、素肌が輝くノースリーブ姿を披露。抜群のスタイルを魅せている。
そのほか今号には、斎藤恭代、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈アナ、グラビア初挑戦
◆斎藤恭代らも登場
【Not Sponsored 記事】