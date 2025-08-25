「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

今年の３歳マイル王で２番人気のパンジャタワーが古馬を一蹴。直線外から豪快に差し切って、次に見据える豪州の高額賞金レース「ゴールデンイーグル」（１１月１日・ローズヒルガーデンズ）へ弾みをつけた。２着は４番人気のペアポルックス、３着に３番人気カルプスペルシュが入り、１番人気のウインカーネリアンは５着に終わった。

メンバー唯一のＧ１馬パンジャタワーが、貫禄の走りで“前哨戦”をクリア。世界進出へ向けて、最高の船出を切った。

レースはやや出負けする形になったものの、慌てず騒がずリズム重視で中団のポジションを確保。「外差しが得意な馬なので、最後は外から差せればなと思っていた」という松山の言葉通り、直線は外からＧ１馬の底力を発揮。グイグイ伸びて先行勢が踏ん張る展開を力ずくでねじ伏せた。

文句なしの快勝劇に、史上７人目、現役では４人目となるＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成した鞍上も納得の表情だ。「理想の形で競馬ができましたね。非常に強かったと思います。１６００メートルでも１２００メートルでも重賞を勝って、どんな競馬でもできる馬」とパートナーに全幅の信頼を置けば、橋口師も「もともとが緩い馬でしたが、締まってきましたね。春に比べたらかなりマシになってきて、まだ良くなります」と成長ぶりに目を細める。

この始動戦の前から、陣営は秋の大目標に１着賞金約５億円のゴールデンイーグルを掲げていた。「恥ずかしいレースはできないと思っていた。豪州遠征に向けて、いい前哨戦になったと思う」と胸を張った鞍上。そしてトレーナーも「あさって（２６日）に栗東へ移動。どこかのタイミングで、検疫も受けられるチャンピオンヒルズへ放牧に出します。勝っていますし、当然、次も松山で」と手応えをにじませる。日本が誇る短距離界の新星が世界に飛び出す日は、もうすぐやってくる。