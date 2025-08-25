いま最もチケットが取れない女性落語家、落語との出会いは笑福亭鶴瓶への一目惚れ
落語家の桂二葉が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
桂二葉 ＝テレビ朝日提供
数少ない女性落語家のなか、今大変注目を浴びている桂が『徹子の部屋』に初登場する。
二葉と書いて「によう」と読む桂の独演会のチケットは、売り切れ続出で、いま最もチケットが取れないという人気ぶり。2021年には「NHK新人落語大賞」を受賞し、場一致の満点、しかも50年の歴史の中で女性初の受賞という快挙だったという。
そんな桂と落語との出会いは大学時代。テレビでたまたま見かけて笑福亭鶴瓶に一目惚れをし、鶴瓶が落語家だと知って落語会に足を運ぶようになり、次第に落語そのものの魅力に夢中になったという。
もともと男性が演じることを前提に書かれた噺を女性が演るのは難しいとされてきたこともあり、弟子入りを許されるまでにも四苦八苦。そして、噺を覚えるのにも四苦八苦。桂米二師匠を困らせたと語る。スタジオでは落語の一部も披露する。
