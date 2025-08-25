¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅÏÊÕÅí¡Ö³Ê¤¬Íî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡× ½éÀ©ÇÆ¤Î5¡úSTAR²þ³×¥Ö¥Á¾å¤²¡Ä¾åÃ«º»ÌïÀï¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤òÀ©¤·¤¿à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Áá¤³¤ÈÅÏÊÕÅí¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò·ãÇò¤À¡££²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë£Á£Ú£Í¤ò·âÇË¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£³£²Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀï¤¤¤¿¤¤°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£´Æü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÀµÄ¾¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆÅí¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¡Ê³°¤«¤é¡Ë¸«¤Æ¤¿¥Þ¥ó¥È¤È²¦´§¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é°úÂà¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤¢¤Î¥Þ¥ó¥È¡¢¥¯¥½½ë¤¤¤·²¦´§¤âÊÑ¤À¤·¡¢¤¹¤°Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¿Í¤ä¼ã¼ê¤ò´Þ¤à£³£²Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ÏÉÔËþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²£°£±£¶Ç¯¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤È¤«³¤³°¤«¤é¤â¶¯¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¹µ¼¼¤«¤é»¦È²¤È¤·¤Æ¤Æ¤µ¡£¤¹¤´¤¤²á¹ó¤À¤«¤é¡¢ËèÇ¯¥±¥¬¿Í¤â½Ð¤Æ¤¿¤·¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬°ÛÍÍ¤Ë¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤Æ£±£°Âå¤Î»þ¤Ï²Æ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤éºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤ËÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤Î³Ê¤¬Íî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾´¶¤¸¤¿¡£ÉÃ»¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Î²þÁ±°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤é¤Ï¤½¤³¤«¤é¤À¤í¡£¼å¤¤¿ÍÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤È£´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âÂ¿¤¤¤è¤Ê¡ÄºÇ¸å¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿£±£²¿Í¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢£²¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍèÇ¯¤Ï¿Í¿ô¸º¤é¤»¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°ÀïÇÆ¼Ô¤Ï¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡Ö»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Ï¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡¢£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤ä²¦ºÂ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¤Î£Á£Ú£Í¤«¤é¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¼Áà£²´§²¦¼Ôá¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡£¡ÖÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¼è¤Ã¤¿»þ¤«¤é¾åÃ«¡Êº»Ìï¡Ë¤È¤ÏÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤âÅÝ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¡¢Á´¿È±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¤¢¤Î¥Ù¥ë¥ÈÁ´ÉôÇí¤¬¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤É¤ó¤Ê¥Ù¥ë¥È¤¬À¤³¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤è¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤Î»þÂå¤À¡×¤È¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£