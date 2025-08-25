「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」（２４日、札幌）

初日の２戦を４、１着でまとめ、首位で２日目を迎えたトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が第３戦も制してライバルを突き放し、計７３ポイントで初出場初優勝を飾った。２位は６６ポイントのクレイグ・ウィリアムズ騎手（４８）＝豪州、３位には４０ポイントで坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝が続いた。団体対抗戦はＪＲＡ選抜が２０２ポイント、ＷＡＳ選抜（外国人＆地方騎手）が２４６ポイントで、１５年の初開催から初めてＷＡＳ選抜が勝利した。

前身のＷＳＪＳ（ワールドスーパージョッキーズシリーズ）を合わせると１１度目の出場となるウィリアムズは６６ポイントを獲得して２位。第１戦は１３着に終わったが、そこから２、３、１着と馬券圏内の活躍。ＷＡＳＪ以降は４度目の参戦で、今回が自身最高順位のフィニッシュに「日本に戻ってきて大変うれしく、素晴らしいレースができたと思っています。世界の素晴らしいジョッキーと戦えて、ＷＡＳＪに参加できたこが非常にうれしく思います」とコメント。最後は日本語で「オツカレサマデシタ！」と締めくくった。