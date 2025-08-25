ＤｅＮＡ４−２巨人（セ・リーグ＝２４日）――ＤｅＮＡが巨人戦の連敗を５で止めた。

宮崎が一回に先制適時打、五回に２ランで打線を先導した。新人右腕の竹田はプロ初先発から２連勝。巨人は３連勝でストップ。

「全体的にいい球がなかった」

「先発を外れてもらう」。巨人の阿部監督は試合後、７、８月に白星を一つも積み上げることができなかった赤星の二軍降格を明言した。チーム最多の２１試合に先発し、投球回もエース級の山崎に次ぐ２位の１２１回。開幕から投げ続けてきた疲労の蓄積は、直球の球速低下に表れていた。

シーズン序盤は１５０キロ超が珍しくなかったが、この日は１４０キロ台前半から半ば。直球で押し込むことができなければ、打者は変化球にも合わせやすい。四回は筒香にフォークボールをバックスクリーンまで運ばれるソロ、五回は宮崎にカーブを左中間へ２ランとされた。５回４失点で降板し、「全体的にいい球がなかった」と顔をしかめた。

夏場の変調を赤星自身も自覚していた。ベスト体重８２キロを維持しようと栄養士の助言を受けながら食事量を確保したり、肩や股関節のトレーニングをより入念にしたりと試行錯誤。だが、今月中旬に山崎が出場選手登録を抹消されたことで、開幕から先発ローテーションを守る唯一の投手となっていた右腕も同じく離脱することになった。

それでも、安定して試合を作る赤星の能力がチームに貢献してきたのは事実。杉内投手チーフコーチは、「赤星は『体力おばけ』と思っていたけれど、１年間やった経験がない投手だから仕方ない」とかばった。

一軍復帰の条件は球速を取り戻すこと。「（降格が）いい時間だったと思えるかどうかは、（一軍での）次の登板にかかっている。また一からやっていきたい」と赤星。最終盤に再び戦力となるために、再調整の期間を有効に使わなければいけない。（井上雄太）