「新潟２歳Ｓ・Ｇ３」（２４日、新潟）

出遅れをものともせず、１番人気のリアライズシリウスが無傷２連勝で初タイトルを獲得した。７馬身差Ｖの新馬戦に続き、この日も後続を４馬身ぶっちぎる圧巻のパフォーマンスを披露。暮れの２歳Ｇ１に向けて視界は良好だ。２着は６番人気のタイセイボーグ、３着には３番人気フェスティバルヒルが入った。

大物感漂う走りでライバルを一蹴。１番人気の支持を集めたリアライズシリウスが、圧巻のレースぶりで初タイトルを手に入れた。まさかの出遅れでヒヤッとする場面はあったものの、すぐさま二の脚を利かせて２番手を確保。そこからはリズム良く進めると、直線で後続を突き放した。

津村がデビュー前から期待していた素質馬で、重賞でもやれる手応えはつかんでいた。それだけにレースでは他馬の動向に左右されず、相棒の力を出し切ることだけ考えていた。「今回は、この先を期待できるような走りをしてほしいと思っていました。２番手に入って折り合いはついたし、この馬のリズムで行こうと思ったので後ろを待たずに追いだしました」。そんな鞍上の思いに応えるかのような、４馬身差の圧勝劇だった。

ただ、この一戦で課題も浮き彫りに。新馬戦の時と同じく、今回もゲートをうまく出ることができなかった。「スタートが出なくて遅れたし、ゲートも嫌がっていた」と鞍上。今後に向けて重要な修正ポイントとなるが「これから一緒に調教などでクリアしていければ。上でもやれる馬だと思うので」と、さらなる進化を遂げて、ともに高みを目指していく構えだ。

今後については「これからゆっくり考えますが、目標はどちらかの２歳Ｇ１（朝日杯ＦＳ＝１２月２１日・阪神、ホープフルＳ＝１２月２７日・中山）になると思います」と手塚久師。真夏の新潟でタイトルを手にした素質馬が、次のステージに向かって走り出す。