「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」（２４日、札幌）

初日の２戦を４、１着でまとめ、首位で２日目を迎えたトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が第３戦も制してライバルを突き放し、計７３ポイントで初出場初優勝を飾った。２位は６６ポイントのクレイグ・ウィリアムズ騎手（４８）＝豪州、３位には４０ポイントで坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝が続いた。団体対抗戦はＪＲＡ選抜が２０２ポイント、ＷＡＳ選抜（外国人＆地方騎手）が２４６ポイントで、１５年の初開催から初めてＷＡＳ選抜が勝利した。

まさに圧巻の手綱さばきだ。２３日の第２戦でＪＲＡ初勝利を挙げ、シリーズトップに立ったドイツの若き名手ハマーハンセン。迎えた第３戦。コンビを組むベルギューンを２番手に誘導すると、逃げる戸崎圭のチュウワクリスエスを４角手前で早々にパス。直線は後続を全く寄せつけない３馬身差の楽勝劇で、最終戦を待たずしてＶ当確ランプをともした。

「完璧なレースでした。スタート時に軽くつまずきましたが、すぐに立て直し、コーナーで合図を出した際に素晴らしい反応で加速してくれました。レースの距離もぴったりだと思います」と相棒の走りを絶賛したハマーハンセン。母国でリーディング獲得、独ダービーやバイエルン大賞を制した手腕を、日本のファンの前でまざまざと見せつけた。

表彰台の一番高い所に立つと深々と頭を下げ、「ファン、関係者にお礼を申し上げたい。素晴らしい騎手とともに戦えて、学ぶことができました」と笑顔で話した。早々と優勝を決めたことに「素晴らしい馬に恵まれました」と謙遜した２５歳は、「日本も大好きです。戻ってきて私のレースを見せたい」と再び日本で活躍する姿をファンに約束した。