お笑いタレント有吉弘行（51）が、24日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。足の小指を骨折していたことを明かした。

放送前の24日午前、有吉はXで「本日ラジオ。怪我しました」とつづっていた。有吉は番組冒頭「足の小指って本来いらないものんだろうね」と前置きした上で「その感じで小指をぶつけまして。子供が外から帰ってきた時にね、慌てて迎えに行ったんですよ。そしたらソファの角でね、思いっきり小指をぶつけまして。そっからめちゃくちゃ痛くて放っといたんですけど」と切り出した。

「病院行って。あっさりね、レントゲン撮る前に先生が『ハイ、折れてます』と。やっぱりそうですか？ って。こんなどす黒くなってたら、レントゲン撮らなくても分かりますよって」と状況を説明。「（エックス線写真を）撮ったらしっかり折れてて。全治は6週間、そういうことなんですよね」と語った。

そして「久々に骨折。剥離骨折みたいなのは何回かしてるんですけど、柔道やったりとかね。結構、運動系やったりしてるんですけど。指がガッツリ折れたのは久々ですね」と続けた。