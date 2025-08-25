夏の甲子園が閉幕

高校野球の第107回全国選手権は23日まで、甲子園球場で熱戦が繰り広げられた。沖縄尚学（沖縄）の優勝で幕を閉じたこの大会では、スタンド観戦に訪れた有名人が話題に。「全く気付きませんでした」「行ってるんかい」などと高校野球ファンから注目を浴びた。

9日の1回戦で、青藍泰斗（栃木）相手に劇的なサヨナラ勝ちを収めた佐賀北（佐賀）の応援に訪れたのは、俳優の中越典子。インスタグラムで観戦を報告し、文面には「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました 応援してきました 行ってよかった いい試合 粘り強く頑張ってたぁ 素晴らしい」とつづり、母校の勝利を祝福した。

2003年のNHK連続テレビ小説「こころ」で主役を演じるなど、幅広い層に知られる中越の報告にファンが続々と反応。コメント欄には「おそらく隣にいました。全く気付きませんでした」「外野席？？」「外野ですか。近くで見てました」「本当に足を運ばれたのが凄い」といった驚きの声が寄せられていた。

23日に行われた沖縄尚学と日大三（西東京）の決勝を外野スタンドで見届けていたのが、自民党の今井絵理子参議院議員。沖縄出身で、女性ボーカルグループ「SPEED」の元メンバーだ。試合前に、自身のインスタグラムのストーリー機能で「決勝の舞台へ。沖尚の応援よろしくお願いします！」と呼びかけていた。

その後は外野席で観戦する姿も投稿。沖縄尚学のタオルを手に、レフトで一般客に交じって声援を送ったようだ。優勝後にはXで「仲間を信じた心が勝利を呼び、沖縄に希望の光を灯してくれた沖尚。本当にありがとうございました」と記していた。

さらには、小池百合子・東京都知事と玉城デニー・沖縄県知事も決勝に姿を見せた。小池知事は半袖の上着に白いパンツという姿で、首にタオルを巻いてアルプス席に登場。玉城知事はスカイブルーのかりゆしウェアで応援席に陣取った。

これにはXの高校野球ファンも大盛り上がり。「え 行ったのか 行ってるんかい」「盛り上がり凄いな…政治まで止めてる選手たち」「知事きちゃった がんばれー！」「2人ともステキ」「これ全国の知事同士の闘いでもあるのか」などと書き込まれていた。



