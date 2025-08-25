まだまだ暑すぎ（汗）→ 「夏のお手入れカット」にオススメ！【40・50代の最旬ヘア】♡

まだまだ厳しい暑さが続く、今日この頃。伸びてきた髪をお手入れしたい40・50代に向けて、上品さをまとえそうな最旬ヘアをお届け！ コンパクトなシルエットのカットや軽やかなレイヤーカットなど、夏のお手入れカットにぴったりなスタイルを集めました。ミドル世代にも推せるヘアスタイルを多数紹介している、@miiika241さんのInstagram投稿からご紹介します。

コンパクトなミニボブで涼しげ & 小顔見え

顎上でぷつんと切り揃えたコンパクトなミニボブ。短めのレングスで涼しげなのはもちろん、自然と視線が上がるため小顔見えも期待できるかも。ハイライトが程よい抜け感を演出し、タイトなシルエットでも柔らかい雰囲気に仕上がっています。毛先を軽く外に流すだけで、グンと今っぽくこなれたイメージに。

涼しげで好印象が狙えるナチュラルウルフ

伸びてきたボブヘアを夏っぽくイメチェンしたいなら、軽くレイヤーをきかせたウルフカットがおすすめ。トップを長めに残すナチュラルなウルフなら、ミドル世代もトライしやすいはず。レイヤーにより首まわりの毛量がすっきりとして、涼しげかつ上品なスタイルに。ふわっと空気を含んだような軽やかなシルエットが、大人の垢抜けをサポートします。

柔らかい質感が上品なくびれミディ

ミディアムをベースにふわっとレイヤーを施した、柔らかい質感のくびれヘア。やりすぎ感のないふんわりとしたひし形シルエットで、好印象が狙えそうです。透明感のあるナチュラルなヘアカラーも、好感度アップの秘訣。レイヤー部分を内巻きに、毛先を外ハネにするだけで、手軽にセットできそうなのも忙しいミドル世代には嬉しいポイント。

スタイリッシュで今っぽい軽やかレイヤー

短めのレングスでもガラッと印象を変えたいなら、スタイリッシュなショートウルフがぴったり。レイヤーをきかせた軽やかな襟足がボーイッシュな雰囲気を放ちながら、キュッとくびれたシルエットが大人の色気も醸し出します。抜け感たっぷりに見えるレイヤーカットをたっぷり入れたヘアなら、暑さが厳しい今の季節も涼やかに見せられるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M