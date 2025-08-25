TikTokアカウント「むぎ | 白ソックスを履いた短足にゃんこ」に投稿された動画が176万再生されています。猫ちゃんと家族の可愛いチャレンジには「さっきまで心荒んでたけど浄化された」「どう表現すればいいのかわからないくらい可愛い」と、癒される視聴者が続出しているようですよ。

【動画：猫の前でひとりずつ手を重ねてみたら…】

円陣を組んでチャレンジ開始

飼い主さんがハンズインチャレンジを試したのは、マンチカンのむぎちゃん。しましまの模様と靴下をはいたような白いおてて＆あんよが可愛い猫ちゃんです。むぎちゃんが座り込んでいるところにご家族が集まり、チャレンジがスタート。

まずひとりがむぎちゃんの前に手の甲を上にして置きます。次に、もうひとりがその手に自分の手を重ねます。さらに3人目の手がオン。むぎちゃんは頭に「？」を浮かべたような不思議そうな表情で手が次々と重なっていく様子を見ていたそうです。

手を重ねる？重ねない？

3人の手が重なった状態で少し見守っていると、むぎちゃんはおそるおそる手を伸ばしたといいます。そして、重ねられている手の端っこを「ちょん！」と触ったとのこと。すぐに手を引っ込めてしまうところを見ると、どうやらかなり戸惑っている様子。

とはいえ、むぎちゃんは「手をのせたほうがいいらしい」という趣旨は感じ取っているようにも見えます。そこでご家族は、もう一度チャレンジをすることに。ひとりずつ手を重ねていくと…？

えっと…えっと…

むぎちゃんは少し戸惑ったようにおててをさまよわせ、「えいっ」と意を決したように身を乗り出してタッチ！すぐに引っ込めてしまいましたが、チャレンジは成功といってよさそうですね。ご家族もこの結果には大喜びだったそう。

むぎちゃんはふだんから興味津々で、ご家族の飲み物を覗き込んだり、仕事をしているママが動かすマウスを監視したりしているそう。ご家族が大好きだからこそ、同じことをしたくて手をのせたのかもしれませんね。

可愛すぎるチャレンジには、「これは……おててのせるの……？」「こう……こうでいい…？」「じゃ、じゃあ…こうかな？」と、むぎちゃんの心の声を代弁する視聴者も。むぎちゃんの戸惑いは多くの視聴者に伝わったようですね。

TikTokアカウント「むぎ | 白ソックスを履いた短足にゃんこ」では、リラックスしているとき、ネコハラをしているときなど、むぎちゃんの日常がたっぷり投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むぎ | 白ソックスを履いた短足にゃんこ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。