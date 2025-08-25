◇ア・リーグ マリナーズ―アスレチックス（2025年8月24日 シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が24日（日本時間25日）、本拠でのアスレチックス戦に「2番・捕手」で先発出場。2打席連続アーチを放ち、捕手のシーズン最多本塁打記録を樹立した。

初回、先頭のアロザレーナが左前打で出塁すると、次打者のローリーは相手先発・ロペスの2球目、真ん中付近に来た直球をフルスイング。打球はあっという間に左翼上段席に着弾し、48号2ランで先制点を奪った。飛距離448フィート（約136・6メートル）を計測する特大弾となり、本拠ファンは興奮の渦に包まれた。

これで2021年にロイヤルズ・ペレスが記録した48本の捕手のシーズン最多本塁打記録に並んだ。

さらに、2回2死二塁の第2打席でもロペスの初球、チェンジアップを捉え、左中間席にある看板を直撃する49号2ラン。圧巻の2打席連発に自軍ベンチのチームメートらは笑顔。本拠ファンは総立ちで大喜びした。

この一発でペレスを抜いて、捕手のシーズン本塁打最多記録を樹立した。

圧巻の2打席連発での記録樹立に現地実況も「カル・ローリーにとって絵に描いたようなシーズンだ。MLBの捕手によるシーズン最多本塁打記録を成し遂げた」と叫んだ。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）でローリーのマルチ本塁打記録が今季9試合目と紹介。1997年ケン・グリフィーの8試合を抜いて、球団記録となった。