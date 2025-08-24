名古屋の天空ティータイムで秋の風情を先取り

栄のシンボルで出会う絶品の和モンブラン

名古屋のランドマーク、中日ビル。その24階に位置する『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋』のティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」で、まさに心ほどけるひとときを過ごせる期間限定メニューが登場！

日常を忘れさせてくれる、そんな素敵な空間でいただくのは、和と洋が美しく調和する上品な和モンブラン。

「抹茶香る どら焼きモンブラン」です。

まるで芸術品！

和の素材が織りなす極上のハーモニー

和菓子と洋菓子のいいとこどり。

ふんわりとした甘さのどら焼き生地の上に、ダイスカットされた栗とあずき、ホイップクリームが重ねられ、最後に国産抹茶を使用した香り豊かなクリームがたっぷりと絞られています。

この抹茶クリームが、本当に絶品なんです！

濃厚でありながら、後味はどこか爽やか。抹茶の上品な香りが口いっぱいに広がり、秋の味覚を存分に堪能させてくれます。

濃厚な味わいに変化を与える魔法のソース

さらに嬉しいのは、味の変化を楽しめること。

別添えのマーマレードを合わせると、オレンジの爽やかな酸味が、濃厚な甘みをより一層引き立ててくれるんです。

最初はどら焼きと抹茶クリームのハーモニーを味わいながら、マーマレードを加えて爽やかなアクセントを楽しむ。

ひとくちごとに新しい発見がある、そんな奥深い味わいです。

絶景と静けさが溶け合う天空の茶室

ティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」は、地上24階という特別なロケーション。

高く澄んだ秋空を望む窓からは名古屋の街並みが一望でき、まるで天空の茶室にいるかのよう。

喧騒から離れた静寂と、開放感が広がるこの空間は、忙しい毎日を過ごす私たちに、心やすらぐ時間を与えてくれます。

この特別な空間で、心ゆくまで「抹茶香る どら焼きモンブラン」を味わうのは、まさに究極のご褒美！

心に優しく染み渡る、和紅茶とのペアリング

この秋限定のどら焼きモンブランには、和菓子セットでも人気の和紅茶がセットになっています。

優しい甘みとまろやかな口当たりが特徴の和紅茶は、抹茶モンブランの繊細な味わいを邪魔することなく、見事に引き立ててくれます。

少しミルクを足してミルクティーにするのも、おすすめです。

まろやかさが増して、また違った楽しみ方ができますよ。

メニュー概要

「抹茶香る どら焼きモンブラン」の提供期間は、2025年9月1日（月）から2025年11月28日（金）まで。

時間は平日の13:00～17:00（ラストオーダーは16:30）です。

料金は、和紅茶が付いて1,800円（消費税・サービス料込）。

平日の午後限定なので、少し早めの予約や時間の確認をしてから訪れることをおすすめします。

ロイヤルパークホテル

アイコニック名古屋とは？

「旅する、チュウブ。」をコンセプトに掲げるこのホテルは、館内の随所に中部の歴史やものづくりの魅力が散りばめられています。

エントランスの左官壁アートをはじめ、日本のホテルだからこそ実現できる、地域とつながる唯一無二の体験がゲストを待っています。

名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅、名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街で直結という、アクセス抜群の立地も魅力のひとつです。

「抹茶香る どら焼きモンブラン」は、見た目の美しさ、味わいの奥深さ、そして天空の絶景という、五感を刺激する最高の体験を与えてくれます。

この秋は、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋で、特別なご褒美時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

店舗名：ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

住所：中日ビル24Fティーラウンジ

電話番号：052-269-1118

営業時間：提供時間13:00～17:00(LO16:30)

定休日：期間中は無休

公式サイト：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/