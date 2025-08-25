元NHKアナ・中川安奈、グラビア“初挑戦” NHK時代に見せてこなかった“美ボディライン”あらわ
元NHKアナウンサーの中川安奈（31）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』36号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆特製ピンナップに登場した。
【別カット】“純白”キャミでオトナの魅力を見せた中川安奈
中川は、1993年10月22日生まれ、東京都出身。3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2016年NHKにアナウンサーとして入局。初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。その後19年から1年間NHK広島放送局、20年に東京アナウンス室で活動。『サンデースポーツ』や『あさイチ』、『ひむバス！』などのほか、東京オリンピック2020の中継キャスターも担当した。25年3月、9年間勤務した同局を退社し、同年4月からホリプロ所属となり、フリーアナウンサーやタレントとして活動の幅を広げている。
自身“初グラビア”となる今回は、NHK時代に見せてこなかった“美ボディライン”あらわになっている。
なお同号には、斎藤恭代、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりなが登場する。
