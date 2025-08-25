2025年の夏、いたるところで稲垣吾郎の“変わらぬ笑顔”に出会った。駅構内に掲げられた大きな広告。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』では映画『ハリー・ポッターと死の秘宝』から19年後の世界を生きるハリー・ポッター役を務め、テレビでは『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／以下、『ぼくほし』）では主人公の父との縁が明らかになり、物語に深みを与える存在の理事長・尾碕美佐雄として私たちを楽しませてくれている。

そして、8月16日にオンエアされた夏の恒例番組である『ほんとにあった怖い話』（フジテレビ系）にも登場。SNSでは「いちばん怖いのは吾郎さんが変わらないこと」という声で盛り上がった。

いつ見ても“稲垣吾郎”というイメージ通りに登場する“変わらなさ”に、共演者たちも驚きを隠さない。『ぼくほし』で共演中の磯村勇斗が情報番組で「稲垣吾郎さんはバンパイアなんじゃないか」と冗談交じりに語ったことも大きな話題となったが、きっと多くの人が頷いたことだろう。

そんな磯村の発言を受けて、稲垣本人はラジオ『編集長 稲垣吾郎』（文化放送）で「歳月が流れても、『見た目が変わらない』って言われるのは嬉しい」と穏やかに返答。しかし、一方で「どうなんでしょうね、年を取るとか年を取らないとか。体はもちろん若々しく、いつまでも健康でいたいなと思いますけれども。見た目はどうなんでしょうね？」と思いを巡らせた。

それは、稲垣が決して“若さ”に固執しているわけではないというところにあるのだろう。むしろ、しっかりと年齢を重ねている。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で演じているのは息子との関係性に悩む父となったハリーであるし、『ぼくほし』で演じている尾碕もある意味で“社会”や“大人”の立場を引き受けている役どころ。年齢とともに確実に演じるキャラクターは移り変わっているのだ。

しかし、それでも「老けない」「変わらない」と口にせずにはいられないのはなぜか。

そのヒントは、やはり本人の言葉にあった。稲垣は同ラジオで「ある一定の自分の理想の姿みたいなのがあって。それは別にいくつの時の自分とかってことでもなくて。自分のなかで『稲垣吾郎はこういう姿形をしていたほうがいいな』っていう理想があって。そこを常に基準にしているんです」と答えていたのだ。

そんな稲垣の話を聞きながら、フォトエッセイ『Blume』（宝島社）の刊行時に彼が語った「（本は）染み付く匂いとか、触った感じとか、いい意味で経年劣化が楽しめるのも魅力的」（※1）というフレーズを思い出した。

稲垣にとって時間の経過は、劣化ではなく熟成なのだ。愛用するフィルムカメラや腕時計、そしてワイン。いずれも時を重ねることで深みを増すものばかり。重要なのは、ただ時の流れに任せるままにしておくのではなく、目をかけ、手をかけ、愛情を注ぎながら、ともに時を重ねていくこと。その姿勢が彼の生き方とオーバーラップしているように感じた。

きっと稲垣自身も“稲垣吾郎”という作品を手入れし続けている感覚なのではないだろうか。変わらないように見えるヘアスタイルも、実は小さなアップデートが繰り返されているそう。毎日観察しているからこそ、その変化さえも愛しく楽しめる。時の流れに愛情を抱くことができるのだと思った。

そんなふうに楽しむためには、もちろん健やかな体と心の余裕が欠かせない。多くの人は、いつだって不調になってから生活を見直しがちだ。しかし、稲垣は心身の健康を維持するために、規則正しい生活を長年続けてきている。

夜はできるだけ22時までに就寝し、朝は6時に起きる。愛する猫たちや植物とともに迎える朝。公園を散歩してベンチで台本を覚えることもある。朝食には草磲剛から譲り受けた“手作りドレッシング”をかけたサラダを食べたというエピソードも、過去のブログ（※2）で明かしていた。

十分な睡眠と適度な運動、そして好きなものに囲まれる日常。本人は「おじいちゃんのような生活」と笑っているが、そのシンプルな心がけを継続していくことこそ実は難しい。ましてや多忙を極める芸能活動の合間に、というのだから頭が下がる。

心身を整えるルーティーンを崩さないからこそ、維持される稲垣のみずみずしさ。その安定した存在感が、私たちに「変わらない」と言わしめるのだろう。ラジオでは「年を取らない魔法はないと思いますし、いい年の重ね方をするのがいいんじゃないかと思いますけどね」と締めていたのも、稲垣だからこそ語れる言葉だ。

一瞬にして若返ったり、何か特別なアイテムで若さを維持することはできない。人は必ず年を取るからこそ、年齢とともに深まる自分自身の味わいを楽しむ。そんな「いい年の重ね方」というミラクルを見せてくれているのだ。

（文=佐藤結衣）