２０２３年に再婚を発表したタレントの新山千春が芸能界デビュー３０周年を報告した。

２５日までにインスタグラムで「３０年前の今日 １９９５／８／２４に芸能界デビューすることができました！ 当時の自分が映ってるＴシャツを３０年後に着る瞬間！思いが溢（あふ）れてきて胸が熱くなりました」と書き出した新山。

「３０年たった今、こうして３０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎという グッズたちを発売できる環境を幸せに思います １０代の頃からわたしを応援し続けてくださっている方、作品や番組、ＳＮＳを通してわたしを知って下さって応援してくださっている方、こうしてこのインスタを目にしてくださっている皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです」とファンへの思いをつづった。

さらに「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って落としました！とっても苦労したー笑 すぐに落ちてくれない４０代の壁！」と記して、引き締まったおなかをチラ見せするセクシーなショットもアップ。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「これからも応援しています」「いいですね素敵です」などのコメントが寄せられている。