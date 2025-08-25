◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 最終日（２４日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

３打差８位で出た米ツアー１勝の小平智（３５）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝が１イーグル、７バーディー、ボギーなしの６３をマークし通算２４アンダーで逆転し、２０１８年日本シリーズＪＴカップ以来７年ぶりの日本ツアー８勝目を天国の父に届けた。今季最高４２６０万円の優勝賞金を獲得。７月の米国合宿で助言をくれた松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝への感謝の言葉とともに、米ツアー再挑戦を明言した。

プレーオフに備えて練習グリーンにいた小平の元へ、岩田寛が猛スピードで駆けてきた。優勝が決まった直後、熱い抱擁を交わしながら、大好きな先輩がボソッと耳元で言った。「俺が泣きそう」。小平はこらえた。「その言葉で僕が泣きそうになった。今までで一番うれしい優勝」。支えてくれた人たちへの恩返しになった。

折り返しで見たリーダーボードのトップに、岩田の名前があった。「仲良くさせてもらっているのでやる気が入った。そこでスイッチが入った」。１２番から４連続バーディーで首位を捉えた。１７番パー５。残り２６５ヤードを３ウッドでピン手前３メートルに２オンに成功し、イーグルを奪い抜け出した。

２０１８年ＲＢＣヘリテージでの優勝を機に米ツアーに本格参戦した実力者は昨夏、日本に主戦場を戻した。賞金ランクは５３位でシード確保がやっと。今季も予選落ちが続いた。７月初めから１か月半、低迷打破へ海を渡った。フロリダの自宅でゴルフ漬けの日々を過ごし、松山と３日間練習をともにした。食事をしながらゴルフを語り合った。スイングのヒントをもらい、パッティングを褒めてくれた。「自分は下手だってずっと言われていたので、自信になった。英樹に早く報告したい」と目尻を下げた。

「アメリカは捨てきれない。今年の予選会を受けにいきます」と再挑戦を明言した。先月、松山と約束した。「絶対に戻ってくるから待っていて」。幼い頃から憧れた米ツアーで、再び輝きたい。「一番刺激を与えてくれているのは日本人である英樹。ずっとトップで戦えているっていうことは本当にすごい」。実際に身を置いたものでしか分かり合えないものがある。

２３年１月にコーチでもあった父・健一さんを亡くした。「父とコーチがいっぺんにいなくなった。テンションが上がらなかった」と苦悩の時期があったことを明かした。周囲の励ましに触れ、母・裕子さんの優しさを感じながら、復活への道のりを歩んできた。「父は僕のなかで生きている。近くにいると思う。喜んでくれているんじゃないかな」。小平の顔に、穏やかで凜（りん）とした笑みが浮かんだ。（高木 恵）

◆小平の米ツアーへの道 ダンロップフェニックス終了後の１１月２５日時点の日本ツアー賞金ランク１位になれば、最終予選会（１２月１１〜１４日、フロリダ州）から出場できる。２次は５会場で１２月２〜５日に行われる。最終予選会５位までに米ツアー、４０位までに下部ツアーの来季出場資格が付与される。金谷拓実が昨年３位で突破し、今季米ツアーに参戦している。小平は今回の優勝で賞金ランク５位に浮上した。

◆小平 智（こだいら・さとし）１９８９年９月１１日、東京・三鷹市生まれ。３５歳。１０歳からゴルフを始め、駒場学園高から日大へ進学。２年で中退して２０１０年にプロ転向。１３年の日本ツアー選手権で初優勝し、１５年の日本オープン、１８年の日本シリーズＪＴカップを制してメジャー３冠を達成。日本ツアー通算７勝。１８年ＲＢＣヘリテージで日本勢５人目の米ツアー制覇を達成した。２４年７月に日本に復帰。１７２センチ、７０キロ。