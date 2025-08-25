今村聖奈騎手

　今村聖奈騎手が土日新潟で3勝と活躍。土曜最終レースでは1着同着も決めて、久々の1日2勝をマーク。日曜最終レースでも好位から抜け出して今年のJRA16勝目をマークした。また、同通算98勝目となり、節目の100勝まであと2つ。女性ジョッキー史上3人目となる達成が次週に期待される。

節目の勝利目前

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
新潟
2R　グランカッサ（1着／10番人気）
3R　タッチザシーリング（15着／14番人気）
6R　ニジノカナタニ（5着／6番人気）
7R　トラストモアリズム（6着／4番人気）
8R　バシリス（10着／6番人気）
9R　サンダーアリュール（14着／12番人気）
10R　ソーニャシュニク（15着／14番人気）
12R　ギフテッド（1着／2番人気）

・8月24日（日）
新潟
6R　キタノアヤカ（13着／9番人気）
7R　レオプルミエール（10着／3番人気）
12R　リクエイ（1着／4番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
中京
2R　ワンダーキュイラス（7着／15番人気）
4R　ショウナンナスカ（14着／12番人気）
7R　ココナッツリゾート（14着／16番人気）
12R　メイショウアイナ（7着／5番人気）

・8月24日（日）
中京
2R　ラグナトーレ（6着／8番人気）
4R　コヒロ（6着／10番人気）
7R　パワーアイガー（7着／7番人気）
8R　ウィッティクオウト（8着／15番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
札幌
2R　ハイエンドモデル（8着／1番人気）
3R　ガジュノリホワイト（13着／8番人気）
7R　イリスアスール（10着／6番人気）

・8月24日（日）
札幌
1R　リピース（2着／11番人気）
2R　スカイピア（8着／6番人気）
6R　ララヴァンダンジュ（9着／12番人気）
7R　ディニトーソ（3着／1番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・8月24日（日）
新潟
7R　アップフルーク（11着／5番人気）
12R　ウィンウッドテール（13着／15番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
中京
2R　エイシンアニーモ（6着／4番人気）
3R　マユナイト（9着／8番人気）
4R　シャオシンユン（4着／9番人気）
5R　マイリトルヒーロー（3着／2番人気）

・8月24日（日）
中京
2R　ディープオーシャン（16着／4番人気）
3R　ルビーエクリプス（6着／8番人気）
5R　フィラーエ（3着／3番人気）
6R　エルオンセ（6着／5番人気）
8R　スタージョンムーン（9着／5番人気）
9R　ジーティーエスピ（4着／6番人気）
10R　メイショウソウセキ（15着／10番人気）
12R　ミルトライディーン（11着／11番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
札幌
2R　タマゴ（2着／3番人気）
4R　ニコ（7着／10番人気）
6R　イリスレーン（2着／8番人気）
7R　キタノクニカラ（8着／8番人気）

・8月24日（日）
札幌
6R　アレクレア（11着／9番人気）
7R　シエラメンテ（11着／8番人気）

