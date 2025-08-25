今村聖奈騎手が土日新潟で3勝と活躍。土曜最終レースでは1着同着も決めて、久々の1日2勝をマーク。日曜最終レースでも好位から抜け出して今年のJRA16勝目をマークした。また、同通算98勝目となり、節目の100勝まであと2つ。女性ジョッキー史上3人目となる達成が次週に期待される。

【新潟12R】今村聖奈騎乗 リクエイが抜け出す

節目の勝利目前

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・8月23日（土）

新潟

2R グランカッサ（1着／10番人気）

3R タッチザシーリング（15着／14番人気）

6R ニジノカナタニ（5着／6番人気）

7R トラストモアリズム（6着／4番人気）

8R バシリス（10着／6番人気）

9R サンダーアリュール（14着／12番人気）

10R ソーニャシュニク（15着／14番人気）

12R ギフテッド（1着／2番人気）

・8月24日（日）

新潟

6R キタノアヤカ（13着／9番人気）

7R レオプルミエール（10着／3番人気）

12R リクエイ（1着／4番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・8月23日（土）

中京

2R ワンダーキュイラス（7着／15番人気）

4R ショウナンナスカ（14着／12番人気）

7R ココナッツリゾート（14着／16番人気）

12R メイショウアイナ（7着／5番人気）

・8月24日（日）

中京

2R ラグナトーレ（6着／8番人気）

4R コヒロ（6着／10番人気）

7R パワーアイガー（7着／7番人気）

8R ウィッティクオウト（8着／15番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・8月23日（土）

札幌

2R ハイエンドモデル（8着／1番人気）

3R ガジュノリホワイト（13着／8番人気）

7R イリスアスール（10着／6番人気）

・8月24日（日）

札幌

1R リピース（2着／11番人気）

2R スカイピア（8着／6番人気）

6R ララヴァンダンジュ（9着／12番人気）

7R ディニトーソ（3着／1番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・8月24日（日）

新潟

7R アップフルーク（11着／5番人気）

12R ウィンウッドテール（13着／15番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・8月23日（土）

中京

2R エイシンアニーモ（6着／4番人気）

3R マユナイト（9着／8番人気）

4R シャオシンユン（4着／9番人気）

5R マイリトルヒーロー（3着／2番人気）

・8月24日（日）

中京

2R ディープオーシャン（16着／4番人気）

3R ルビーエクリプス（6着／8番人気）

5R フィラーエ（3着／3番人気）

6R エルオンセ（6着／5番人気）

8R スタージョンムーン（9着／5番人気）

9R ジーティーエスピ（4着／6番人気）

10R メイショウソウセキ（15着／10番人気）

12R ミルトライディーン（11着／11番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・8月23日（土）

札幌

2R タマゴ（2着／3番人気）

4R ニコ（7着／10番人気）

6R イリスレーン（2着／8番人気）

7R キタノクニカラ（8着／8番人気）

・8月24日（日）

札幌

6R アレクレア（11着／9番人気）

7R シエラメンテ（11着／8番人気）

