今村聖奈騎手が土日で3勝…女性ジョッキー結果
今村聖奈騎手が土日新潟で3勝と活躍。土曜最終レースでは1着同着も決めて、久々の1日2勝をマーク。日曜最終レースでも好位から抜け出して今年のJRA16勝目をマークした。また、同通算98勝目となり、節目の100勝まであと2つ。女性ジョッキー史上3人目となる達成が次週に期待される。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
新潟
2R グランカッサ（1着／10番人気）
3R タッチザシーリング（15着／14番人気）
6R ニジノカナタニ（5着／6番人気）
7R トラストモアリズム（6着／4番人気）
8R バシリス（10着／6番人気）
9R サンダーアリュール（14着／12番人気）
10R ソーニャシュニク（15着／14番人気）
12R ギフテッド（1着／2番人気）
・8月24日（日）
新潟
6R キタノアヤカ（13着／9番人気）
7R レオプルミエール（10着／3番人気）
12R リクエイ（1着／4番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
中京
2R ワンダーキュイラス（7着／15番人気）
4R ショウナンナスカ（14着／12番人気）
7R ココナッツリゾート（14着／16番人気）
12R メイショウアイナ（7着／5番人気）
・8月24日（日）
中京
2R ラグナトーレ（6着／8番人気）
4R コヒロ（6着／10番人気）
7R パワーアイガー（7着／7番人気）
8R ウィッティクオウト（8着／15番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
札幌
2R ハイエンドモデル（8着／1番人気）
3R ガジュノリホワイト（13着／8番人気）
7R イリスアスール（10着／6番人気）
・8月24日（日）
札幌
1R リピース（2着／11番人気）
2R スカイピア（8着／6番人気）
6R ララヴァンダンジュ（9着／12番人気）
7R ディニトーソ（3着／1番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・8月24日（日）
新潟
7R アップフルーク（11着／5番人気）
12R ウィンウッドテール（13着／15番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
中京
2R エイシンアニーモ（6着／4番人気）
3R マユナイト（9着／8番人気）
4R シャオシンユン（4着／9番人気）
5R マイリトルヒーロー（3着／2番人気）
・8月24日（日）
中京
2R ディープオーシャン（16着／4番人気）
3R ルビーエクリプス（6着／8番人気）
5R フィラーエ（3着／3番人気）
6R エルオンセ（6着／5番人気）
8R スタージョンムーン（9着／5番人気）
9R ジーティーエスピ（4着／6番人気）
10R メイショウソウセキ（15着／10番人気）
12R ミルトライディーン（11着／11番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・8月23日（土）
札幌
2R タマゴ（2着／3番人気）
4R ニコ（7着／10番人気）
6R イリスレーン（2着／8番人気）
7R キタノクニカラ（8着／8番人気）
・8月24日（日）
札幌
6R アレクレア（11着／9番人気）
7R シエラメンテ（11着／8番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください