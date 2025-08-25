◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

勝ったチームに地区優勝へのマジックナンバーが点灯するナ・リーグ西地区頂上決戦で、初回に首位パドレスにビッグプレーが飛び出した。

今季リーグ２位の１３勝を挙げている先発ピベッタだったが、初回にド軍１番・大谷翔平投手（３１）に四球を与えるなどいきなり無死満塁の大ピンチ。４番のＴ・ヘルナンデスにはセンター右へ大飛球を飛ばされた。先制の満塁本塁打かと思われた飛距離４００フィート（約１２１・９メートル）の当たりは、米データサイト「ベースボール・サバント」によるとドジャースタジアムなど全３０球場のうち１０球場なら本塁打だったが、中堅・ロレアノがタイミングを合わせてジャンピングキャッチ。先制こそ許したものの、フェンスを完全に越えていた打球をつかんで犠飛で食い止めた。結果的に初回の失点は１点だけだった。

ロレアノは今季、７月末のトレード期限でオリオールズから加入。パ軍は正中堅手・メリルが離脱している状況だが、球団が「打倒ドジャース」に全振りした大補強の効果が大事な場面で表れた。