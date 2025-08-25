▼4着ナムラクララ（浜中）差のない競馬をしてくれた。勝ち馬はG1馬ですからね。今後につながる競馬ができたのではと思う。

▼5着ウインカーネリアン（三浦）体は週を追うごとに良くなったが、息は少し余裕があった。この後が無事なら1、2段上がってくると思うので先が楽しみ。

▼6着カルロヴェローチェ（佐々木）折り合いは大丈夫だった。ここに来て千二の差しタイプに変わってきた印象。リズム良く走れた。

▼7着エーティーマクフィ（戸崎）スタートを出てポジションを取れたが、長く良い脚を使うので外めを走りたかった。ジリっぽく来られたので展開がはまれば。

▼8着プルパレイ（ティータン）最後まで諦めずに伸びてくれた。もう少し直線の長い競馬場が合いそう。

▼9着モリノドリーム（ルメール）スタートした後にスピードを出してくれなかったので後ろからに。直線は少し伸びたけど、前の馬に届かなかった。

▼10着フィオライア（坂井）楽にポジションを取れた。力は出し切ってくれた。

▼11着レイピア（北村友）ここ3走はスローペースで競馬をしていましたが、流れたので折り合いは楽でした。ペースが速く、促さないと付いていけなかった。

▼12着クファシル（バデル）周りが速くてテンで行けなかった。脚は使っているが千ニは忙しい。

▼13着ジョーメッドヴィン（松岡）スタートでごちゃついて位置を取れず後方から。今回はスタートが全て。

▼15着ゾンニッヒ（武豊）意識的に早めに動いたが、直線で止まってしまった。