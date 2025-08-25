葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる、10月12日スタートの新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。

“忘れられない恋”を描く切ない群像ラブストーリーを彩るメインキャストとして、なにわ男子の藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香。そして、白洲迅、市川由衣の出演が決定した。小説好きの男の子を演じる山下幸輝と、少し掴みどころのない明るい女の子を演じる大塚萌香からコメントが届いた。

©️ABCテレビ

誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかで繋がっている――。このドラマは、そんな“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。W主演の葵わかなと神尾楓珠が演じる、高校の卒業式の日に付き合いはじめた同級生の男女を中心に、リアルでちょっぴりほろ苦い恋模様を紡ぐ。出演者それぞれが演じる役どころや恋物語の見どころを紹介。

■山下幸輝＆大塚萌香：とある秘密を抱える、特別な関係の高校生

山下幸輝と大塚萌香が演じるのは、由宇と真央が出会った高校に通う、高校一年生。山下演じる蒼（あおい）は、小説好きの男の子。周りと馴染むのが苦手な蒼は、よくいきつけの喫茶店で一人で本を読んでいるのだが、実は彼にはある秘密があるようで…。そんな彼に興味を持ち、近づくのは、大塚演じる沙知（さち）。心を閉ざしがちな蒼に健気に話しかける、少し掴みどころのない明るい女の子だ。二人の関係性が、少しずつ変化していく中で生まれる心の機微を、2020年の第33回ジュノン・スーパーボーイコンテストでファイナリストとなり、以降俳優兼アーティストとして活躍する山下と、2021年の人気恋愛番組「今日、好きになりました。」（ABEMA）への出演で注目を集めた大塚という、フレッシュな若手俳優二人が繊細に描き出す。

▼山下幸輝コメント

きっと見ていただける方に共感して頂けるものだと思います。変わってしまったことやそれでも変わらないもの、忘れられない恋がまた自分を変える。あの日のまぶしさや今感じる切なさを大切に演じたいなと思いました。蒼は読書が大好きで些細な事や当たり前の事に特別を感じるピュアで穏やかな子だと思います。僕自身のあの頃と良く似ていると思います。放送は10月でまだ少し先ですが楽しみにしてもらえたら嬉しいです。この作品で皆さんも僕自身も何気ない明日の活力になってくれたら幸いです。

▼大塚萌香コメント

切なくも様々な世代の方に共感していただける、そんな作品だと思いました。何かの終わりは何かの始まり。すれ違いや悲しみを乗り超えて、その時に本当に大切なものが見えてくるのだと考えさせられました。私が演じる沙知はとても積極的で活発な女の子なのですが、その裏にある複雑な感情に胸を締め付けられます。それぞれの恋愛模様に苦しくなる瞬間もあると思います。沢山共感していただけると思うので、この作品を皆さまに届けられることを楽しみにしています！

■白洲迅と市川由衣：恋の酸いも甘いも知る、アンバランスな社会人

白洲が演じる野北駿太郎（のきた・しゅんたろう）は、ショッピングモールの運営会社で営業企画を担当する“しごでき”サラリーマン。同僚からの信頼も厚く、一見順風満帆そうに見える野北だが、実はある女性に届かぬ想いを抱いているようで…。やがて、葵演じる由宇と出会い、彼の運命が動き始める。そして、市川が演じる宮内郁子（みやうち・いくこ）は、野北より少し年上のアパレルショップバイヤー。自由奔放、気持ちの赴くままに行動し、仕事熱心で海外を飛び回る郁子は、人にも物にも執着がなさそうに見えるが、その心の中には忘れられない存在がいるようで…。他の3組とは違う、30代の大人が出会う運命の恋を、2011年の役者デビュー以来、数々の作品に出演し、爽やかな甘さで包み込むような芝居に定評のある白洲と、2001年にドラマデビューし20年を超えるキャリアを重ねながら、いまだ変わらぬ透明感と、主要な役柄を幅広く演じ培ってきた高い演技力で魅了する市川が、リアルに切なく奏でる。

▼白洲迅コメント

恋が終わった後はどうなるのでしょう。恋が終わるからといって、その瞬間に縁が切れるわけではないし、恋の終わりから何かが始まることもある。僕が演じる野北は、恋を通じて、たくさんの失敗をして、様々な気づきを得ていく人だと思います。丁寧に演じていきたいと思います。すべての恋が終わるとしても… このタイトルの後にどんな言葉が続くのか、皆さんそれぞれの言葉を思い浮かべて、ご覧になっていただけたら嬉しいです。

▼市川由衣コメント

原作の140字でつづられたいくつかのお話がドラマの脚本に落とし込まれているので、ひとりひとりの台詞が印象的に感じました。それぞれの人物の角度から描かれているので、読み進めていくうちに伏線回収されたり思いもよらぬ展開もあり、とても切なく心掴まれる脚本だと思いました。郁子は自由奔放でつかみどころのない女性の印象を持ちましたが、郁子の過去や実際に演じながら向き合っていくうちに嘘がつけない、正直な人だと感じました。皆さんの心の中にある、大切な人との宝物のような記憶に思いを馳せながら楽しんでいただけたらと思います。

■放送に先駆け、本編映像初解禁！

さらに今回、本編映像も初解禁！葵わかな演じる由宇、神尾楓珠演じる真央に加え、今回解禁の6人も登場。4組それぞれの相手への想いが垣間見える内容となっている。より拡がる「すべ恋」の世界はTVerで公開中。

TVer番組ページ: https://tver.jp/series/srrg7urqp3

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」

ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット

2025年10月12日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/subekoi/

