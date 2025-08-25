NHK連続テレビ小説『あんぱん』のタイトルが、柳井嵩（北村匠海）のモデル・やなせたかしが生み出した『アンパンマン』にちなんだものであることは言うまでもない。絵本から生まれアニメーションになって世界中の子どもたちを楽しませ、やなせの代表作になっているからだが、実は他にもやなせが人生の支柱と呼ぶ作品がある。それが『やさしいライオン』だ。

参考：『あんぱん』嵩と“史実”のやなせたかしの違い “正義”を求めて迷い続けた2人の生涯

やなせたかしのエッセイ『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）の中に、このような一節がある。「『詩とメルヘン』『やさしいライオン』『手のひらを太陽に』『アンパンマンシリーズ』、この四つがボクの人生の支柱になりました」。

『アンパンマン』シリーズはもちろん『アンパンマン』のことで、「手のひらを太陽に」はドラマにも登場した楽曲のこと。嵩が作詞してMrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じるいせたくやが作曲し、乃木坂46の久保史緒里が演じる白鳥玉恵が歌った。現実ではいずみたくが作曲して宮城まり子が歌い、NHK『みんなのうた』などを通して今も歌い継がれる名曲となっている。

『詩とメルヘン』は、ドラマで八木信之介（妻夫木聡）のモデルと思われる辻信太郎が創業したサンリオで、やなせが編集長を務めて1973年から2003年まで刊行された雑誌のことだ。絵本作家となり詩作もこなすやなせの経歴に深く関わっていることから、支柱と自認するのも分かるだろう。これらに比べると、『やさしいライオン』は認知度で少し落ちる。まったく知らない人も少なくなさそうだ。

『やさしいライオン』とはいったい何なのか。やなせの自伝『アンパンマンの遺書』（岩波現代文庫）によれば、始まりは文化放送の笹本利之助というディレクターから、ラジオドラマに穴が開きそうで大至急1本書いてほしいという依頼だった。

「ぼくはひきうけて、その夜のうちに書き上げた。テーマを考えている時間はなかったので、以前に短いコントに書いた作品を三十分のドラマにしあげた」

声の出演を頼んだのは久里千春と増山江威子。増山は後に『ルパン三世』で峰不二子を演じて大人気となる声優だ。「手のひらを太陽に」を歌ったこともあるボニージャックスがコーラスを添えて進行していく内容だった。これが、後に自分で柱の1本と言うまでの作品となる『やさしいライオン』だった。

元がコントというから笑える話かというとまったく違う。動物園に母親を亡くした赤ん坊のライオンがいて、空腹でぶるぶる震えていたところを、赤ん坊を亡くしたメス犬が自分の子どものよう世話をして育て上げる。種族の違いを乗り越え愛情を確かめあったライオンとメス犬だったが、やがて離ればなれになり、何年か経ってようやく再会できたもののそこで悲しい出来事が起こる。

感動的で涙を誘うストーリーは急ごしらえだったにもかかわらず好評を博した。評判を受けて絵本として刊行されてやなせの絵本作家としての才能を世に知らしめた。ここから『PHP』がやなせに1年連載の童話シリーズを依頼することになるが、その中にあったのが「アンパンマン」という作品だった。後の『アンパンマン』の原形だ。

顔はパンではなく人間だが、お腹をすかせた子どもたちのためにパンを届けるというところは同じ。やがて顔がパンに変わり自分の顔を差し出すという設定になって、絵本からTVアニメに広がって今の世界的な人気へと繋がっていく。その意味で、『やさしいライオン』は『アンパンマン』へと至る道の源流にある作品だということになる。自分をなげうってでも誰かを助けようとする展開も、『アンパンマン』に通じるものがあった。

最初に描いた『アンパンマン』自体はあまり受けなかったが、「数年後、『やさしいライオン』が売れたため、今度はやなせさんの好きなものをかいてくれといわれました。またアンパンマンをかいたらいやな顔をされましたが、これが子供の間で人気に」なったと『ボクと、正義と、アンパンマン』に書かれている。

『やさしいライオン』があったからこそ『アンパンマン』は生き延びて、やなせの代名詞とも言える存在になった。やなせが人生の柱と言って挙げる理由も分かるだろう。

そしてもうひとつ、アニメというものにやなせを深く関わらせることになった作品でもある。ドラマでは手嶌治虫（眞栄田郷敦）として登場する漫画家の手筭治虫から、やなせにアニメ映画のキャラクターをデザインしてほしいという依頼が入る。漫画家としては見知っていても、活発な交流があった訳ではない手塚からどうして？ そう思いながらも参加して美術監督を務めた作品が、手塚の原案で山本暎一が監督を務めた長編アニメーションの『千夜一夜物語』（1969年）だった。

『ボクと、正義と、アンパンマン』の中でやなせは、「この映画におけるボクの貢献度は〇・〇一パーセント以下でしょう。あとは、すべて巨人・手塚治虫以下の現場スタッフの努力でした」と謙遜している。「ボクは一緒に仕事をしてみて、こんな人間は百年に一度しか出現しないと感じ入りました」とも綴って、9歳年下の手塚に最大限の賛辞を贈っている。

『アンパンマンの遺書』によると、その手塚が『千夜一夜物語』の成功に気を良くして、やなせに「ヒットのお礼に、何かアニメーションの短編を自由につくってください」「製作費は、ぼくのポケットマネーから出します」と言ったことで、やなせはアニメーションの監督をすることになった。選んだ題材が、既にラジオでやっていて、脚本も音楽もできている『やさしいライオン』だった。

これが自身も驚くような展開を見せる。毎日映画コンクールという伝統ある映画の賞の第24回で、大藤信郎賞という、これも日本のアニメーションに関して最も歴史を持つ部門賞を、『やさしいライオン』を制作した虫プロダクションとして受賞してしまったのだ。1962年に手塚治虫が『ある街角の物語』で受賞したのを始め、1979年には宮粼駿監督の『ルパン三世 カリオストロの城』を制作した東京ムービー新社が受賞し、1981年には高畑勲監督の『セロ弾きのゴーシュ』を制作したOH!プロダクションとして受賞。他にも錚々たるクリエイターや作品が並ぶ賞に名を刻み、アニメーション史に残る作品となっている。

その後、やなせが本格的にアニメーション作りに直接携わることはなかったが、1度でも『千夜一夜物語』と『やさしいライオン』でアニメーションの現場を経験していたから、1988年に『アンパンマン』がTVアニメ化されるに当たって、どうすれば自分の思いをアニメーションで表現してもらえるかを、しっかりと現場に伝えることができたのかもしれない。結果、時流にも商業主義にも流されないTVアニメとして『それいけ！アンパンマン』は40年近く放送が続くヒット作となり、やなせを誰もが知る漫画家であり絵本作家にした。

やはり『やさしいライオン』は柱だった。そして原点でもあった。（文＝タニグチリウイチ）