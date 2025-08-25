今や世界共通語となった「Kawaii（かわいい）」。この国の女性は「かわいい」を多用しがちで、本来「かわいい」とは対極的な存在である中年男性に対しても使われる。特に日本の芸能界は“かわいい中年男性俳優”の宝庫だ。

参考：ドラマの最新トレンドは“決め台詞”？ 『大追跡』遠藤憲一の「はうっ！」が見逃せない

今期のドラマでもたくさんのチャーミングな中年男性俳優たちが活躍しており、その筆頭が『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）に出演する柳葉敏郎である。本作は、子どもの福祉に関する多種多様な相談を受け付ける児童相談所が舞台。虐待、ネグレクト、育児ノイローゼなどセンシティブなテーマを扱っている本作だが、物語全体は優しい雰囲気に包み込まれている。

その発信源となっているのが、柳葉扮する一時保護所の課長兼保育士の“ジョーさん”こと南野だ。ファンシーなエプロンをつけ、子どもたちと笑顔でじゃれ合う姿は紛うことなきかわいさ。もともとは自身も児童福祉司であるがゆえに職員たちの良き相談役となっており、柳葉の穏やかさの中に年長者としての深みを感じさせる口調が印象的だ。入管職員に屈辱的な言葉をかけられ、口では反論しつつも笑顔を絶やさない、笑いながら怒る演技もお見事だった。

だが、代表作『踊る大捜査線』（フジテレビ系）シリーズをリアルタイムで観ていた世代にとっては柳葉が「かわいい」と言われていることに驚きを禁じ得ないのではないだろうか。柳葉が演じた室井は寡黙で常に眉間にしわを寄せており、ともすれば威圧感を与えかねない人物。しかし人情に厚く、『室井慎次 敗れざる者／生き続ける者』（2024年）では室井の温かみや優しさの部分が前面に押し出されていたように思う。記憶に新しいところで言えば、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』で演じたスズ子（趣里）の父・梅吉も大らかでどこか少年っぽさがあり、年齢を重ねて丸くなった今の柳葉だからこそ演じられた役だった。

■阿部サダヲ、「かわいい」への転換点は『マルモのおきて』？ 『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）に出演中の遠藤憲一もまた、年々柔らかい雰囲気を増している俳優だ。パッと見はコワモテで、もともとはVシネマの悪役として活躍していた遠藤。だが、『白い春』（フジテレビ系）やNHK連続テレビ小説『てっぱん』で愛情深い父親役を好演したことでコミカルな役柄も増え、2019年には『私のおじさん～WATAOJI～』（テレビ朝日系）でおじさんの妖精というトリッキーな役を演じて視聴者から「かわいい」の声を集めていた。

また遠藤は自身のSNSに料理をアップしており（※）、両手で持ったお皿をカメラの前に突き出すポーズ、その名も「エンケンポーズ」が小顔効果があるとして10～20代の間で話題に。他にも芸人・ねんねんのモノマネを公認していたり、『あんたの夢をかなえたろかSP2024』（TBS系）で自身のファンである8歳少女のデートしたいという夢を叶えてあげたりと、親しみのあるキャラクターが若者にもうけている。

『大追跡』で演じる八重樫は、そんな遠藤の魅力が詰まった役だ。本作は、初動捜査で犯人の足取りを追うための分析・追跡捜査を担う警視庁「SSBC（捜査支援分析センター）」を舞台とした刑事ドラマだ。八重樫は捜査一課長で昔気質な男だが、いずれ上司になる警察庁キャリア官僚の名波（相葉雅紀）にマウントを取られると思わず「はうっ！」という一言を発する。おじさんで「はうっ！」なんてかわいい台詞が許されるのは遠藤くらいだろう。しかし、決してあざとくなく、ちょっと間の抜けた感じが良い。なお、本作には遠藤以外にも大森南朋や光石研という、かわいい中年男性俳優の代表格が多数出演している。

『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）で主演を務める阿部サダヲは、小柄で猫顔という時点でもうかわいい。だが、30代の頃は『アンフェア』（フジテレビ系）シリーズのいちいち嫌味な警視庁捜査一課の管理官・小久保や、『医龍 -Team Medical Dragon-』（フジテレビ系）シリーズの天才だが癖の強い麻酔科医・荒瀬など、阿部も“柔らかさ”より“鋭さ”が強い役を演じていた。

世間からのイメージが「かわいい」にシフトしたのは、『マルモのおきて』（フジテレビ系）で親友が遺した双子の子どもたちを引き取って育てる主人公を演じたのがきっかけではないだろうか。遠藤もそうだが、コワモテ俳優や個性派と呼ばれる俳優の多くは“父親役”で新境地を開くケースが多いようだ。

『しあわせな結婚』で演じる幸太郎は電撃結婚した妻・ネルラ（松たか子）が抱える秘密に翻弄される役どころ。敏腕弁護士でタレントとしても活躍する幸太郎には知性から滲み出る色気があり、女性からモテる。どちらかといえば、設定上は「かわいい」より「かっこいい」寄り。しかし、ネルラの家族に気を使っている時の幸太郎から漂う哀愁、嫉妬で涙を流すピュアな一面がかわいらしさを醸成している。またNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、ジャムおじさんを彷彿とさせるパン職人の“ヤムおじさん”こと屋村草吉役でマスコット的なかわいさを発揮している阿部。現在は消息不明の状態だが、常に視聴者から再登場が望まれる愛されキャラだ。

他には『DOPE 麻薬取締部特捜課』 （TBS系）で穏やかな振る舞いながら冷酷さを感じさせる謎の男・ジウを演じる井浦新や、『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）で松本まりか、高橋メアリージュンらとドロドロの愛憎劇を繰り広げる安田顕も、役柄によっては「かわいい」と言われることもある。この夏はかわいい中年男性俳優好きにとっては天国と言えるかもしれない。

参照※ https://www.instagram.com/p/DNGKXuNzp3J/（文＝苫とり子）